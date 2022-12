Parler de votre myasthénie grave

Une analogie pas si scientifique peut également aider à faire passer votre message. McCallum compare MG à une station de diffusion et à un poste de télévision ou de radio.

Vos nerfs envoient un signal pour « lever le bras ou lever la jambe », dit McCallum. «Mais de petites secousses ont couru dans le sang, détruisant les récepteurs des gens. Alors maintenant, les muscles ne reçoivent plus le signal… et plus vous utilisez vos muscles, plus les récepteurs sont bloqués.

S’ils veulent plus d’informations sur les tenants et les aboutissants de votre état, envoyez-les sur le site Web de la Myasthenia Gravis Foundation of America.