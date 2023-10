Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Les discussions autour de la science et de la technologie peuvent devenir controversées, comme les conversations publiques sur science du climat ou des outils d’édition génétique.

Cela pourrait donner l’impression qu’il vaut mieux éviter de telles conversations. Mais il est important d’avoir des conversations constructives sur des sujets scientifiques et techniques en raison de leur impact sur nos vies.

Ne pas avoir ces conversations peut conduire à davantage de divisions et à des relations tendues. Éviter de telles conversations pourrait également avoir de graves conséquences sur le soutien à la recherche scientifique, comme la poursuite du développement de vaccins qui sauvent des vies, ou sur la manière dont nous pourrions réglementer les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle générative.

Les anciens Grecs avaient un terme pour désigner les moments opportuns, ou ces mesures qualitatives du temps où les choses semblent juste être bonnes pour une action. Ils les appelaient kairotic. Le terme Kairos est une mesure qualitative du temps, par opposition au chronos, ou temps quantitatif linéaire.

C’est un moment kairotique pour parler de confiance – que nous pourrions considérer comme une idée très ancienne mais qui est très importante aujourd’hui – alors que nous voyons de nouvelles sciences émerger et des technologies se développer rapidement.

Informations polarisantes

Les conséquences de permettre que les questions scientifiques et technologiques soient tellement polarisées que nous n’en parlons pas incluent impacts économiquesle Canada prend du retard dans les domaines appliqué et recherche scientifique fondamentale et responsable développement de la technologie.

Nous devons avoir des conversations directes sur la recherche scientifique, les progrès, experts et savoir-faireet les nouvelles technologies qui peuvent devenir d’une importance cruciale pour la société du futur.

Ensemble, nous avons construit un réseau de recherche appelé Confiance à l’Université de Waterloo.

Notre événement inaugural d’une série de conférences a entamé cette conversation sur la confiance dans la science, la technologie et la santé au Canada, et nous espérons poursuivre ces conversations grâce à une série de conférences en cours et à des collaborations avec d’autres chercheurs et organisations.

Notre travail demande les plus durs des questions sur les raisons pour lesquelles les gens font ou ne font pas confiance à la science et à la technologie, qui est trouvé digne de confiancecomment la confiance se gagne et se perd et comment nous pouvons avoir des conversations sur la science et la technologie au service de nous tous.

Ce faisant, nous espérons lancer des conversations sur ces sujets, et non fournir des réponses définitives ou dire à quiconque quoi penser.

Une crise de confiance ?

Bien qu’il semble y avoir une crise de confiance dans l’opinion publique, les concepts de confiance et de qui est digne de confiance sont très complexes. La confiance dans les scientifiques et l’intérêt pour la science restent élevés depuis plusieurs années, mais certaines tendances soulèvent la question de savoir si cela est en train de changer.

Dans l’ensemble, faites confiance à médecins et scientifiquespar exemple, semble avoir quelque peu diminué depuis les premiers jours de la pandémie de COVID-19, lorsque la confiance était légèrement supérieure à la normale.

Les enquêtes et les sondages nous donnent des informations de haut niveau, mais nous savons également que certaines questions deviennent controversées. Nous savons également que la manière dont les questions sont posées dans une enquête ou un sondage peut influencer la nature des réponses. Par exemple, si nous demandons « faites-vous confiance aux scientifiques », pensez-vous aux scientifiques en général ou pensez-vous à un scientifique en particulier ?

Parfois la controverse est fabriquéecomme dans le cas de changement climatique où le consensus dominant parmi les scientifiques a été stratégiquement minimisé. Parfois, la manière dont nous abordons un problème peut engendrer confusion et méfiance.

Une fois qu’une question est controversée, elle peut devenir polarisante et un langage polarisant peut influencer la façon dont nous pensons et parlons des problèmes.

Et bien sûr, les réseaux sociaux influencent la façon dont les connaissances scientifiques sont partagées, déformées, « ironiquement inversé », exploité et corrigée-ou non.

Communiquer à travers un désaccord

Comment se parler quand on n’est peut-être pas d’accord ?

Premièrement, vous devez avoir des capacités, tant émotionnelles qu’en termes de compétences conversationnelles, ainsi qu’une certaine connaissance et un certain intérêt pour un sujet pour entreprendre ce travail.

L’écoute est un bon point de départ, et nous entendons par là essayer véritablement d’entendre et de comprendre le point de vue de quelqu’un. Vous n’êtes peut-être pas d’accord, mais vous ne pouvez pas engager leurs idées si, par exemple, vous parlez de si quelque chose s’est réellement produit et quelqu’un d’autre spécule à propos ce qui s’est passé.

Cela peut sembler une distinction subtile, mais ce sont là les distinctions importantes. Dans le domaine de la rhétorique, on pourrait parler de cela comme d’un problème de stase: vous posez la question de savoir si quelque chose est un fait et quelqu’un d’autre parle de la définition de ce qu’il a déjà considéré comme un fait.

Écouter signifie travailler dur pour déterminer de quoi parle quelqu’un d’autre et même si vous pouvez toujours être en désaccord, dénoncer des informations erronées ou des points difficiles, vous devez le faire avec empathie et respect. Nous pouvons œuvrer à la construction de ponts qui feront avancer la conversation de manière productive.

Cela implique un certain respect pour la personne à qui vous parlez, même si tu es un expertvous avez besoin ethos ce qui signifie un caractère bâti sur la bonne volonté (eunoia), la bonne morale (arete) et le bon sens ou raison (phronèse) – et aussi de la bonne volonté pour comprendre leur point de vue.

Cependant, la bonne volonté va dans les deux sens. Si une personne que vous écoutez ne semble pas participer à une conversation de bonne foi ou avec bonne volonté, il est peut-être temps de vous excuser.

Meilleure science, meilleure technologie

Améliorer la science, nos processus éthiques de développement et de déploiement de technologies et la manière dont nous engageons des conversations sur la manière dont ces efforts devraient façonner nos communautés et notre vie quotidienne nécessitent également un travail de la part des scientifiques, des ingénieurs et d’autres experts.

Développer des stratégies pour parler de nos méthodes de recherche et du fonctionnement de la science et, surtout, pour écouter les préoccupations des gens est une première étape vers communiquer la science de manière responsable et éthique. C’est une démarche que les experts peuvent franchir en famille, entre amis et dans leur communauté. Il est également très important de travailler à soutenir le partage des connaissances d’une grande variété d’experts qui reflètent mieux l’éventail de personnes et d’expériences dans nos communautés.

Parce que la confiance nécessite certains types de vulnérabilité, la fiabilité des experts est importante en science et technologie.

Les relations entre experts et non-experts sont asymétriques. Les experts possèdent souvent des connaissances dont d’autres ont besoin, et d’autres doivent être sûrs qu’ils fourniront ces connaissances et le feront avec bonne volonté, bon sens et bon jugement, conformément aux valeurs partagées. Lorsque cela semble ne pas se produire, la confiance peut être réduite ou perdue.

La confiance est essentielle au progrès de la science elle-même et à celui de la science pour le progrès de la société.