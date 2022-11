Parler de la composition – Shaw Local

Une vue du deuxième étage de l’immeuble Lawrence Brothers. L’éclairage et les ombres créent une image assez dramatique. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Il existe une méthode de composition en photographie appelée la règle des tiers. C’est là que vous divisez visuellement votre scène à travers le viseur de l’appareil photo en tiers horizontalement et verticalement, puis placez le sujet clé sur l’une de ces lignes d’intersection. Il est destiné à rendre une image plus intéressante.

C’est une bonne idée et tout photographe utilise probablement cette technique consciemment. Je n’utilise probablement pas ce système plus que je ne le devrais en raison de mon propre sens de l’espace, de la symétrie et des motifs.

Mais cette photo ici est tout à ce sujet.

Pris lors d’une visite autorisée du bâtiment Lawrence Brothers – l’éclairage, les lignes et les motifs répétitifs créent une sensation dramatique et chaleureuse, étonnamment, compte tenu de l’état et de la nature de l’ancienne entreprise de fabrication de matériel.

Cet éclairage en clair-obscur hautement stylisé qui porte la scène n’était vraiment pas possible il y a 20-25 ans sans l’utilisation de plates-formes d’éclairage externes. La scène joliment exposée par la fenêtre aurait fait de l’intérieur un noir d’encre et si vous aviez exposé pour l’intérieur, l’extérieur aurait un vaste néant blanc.

Note de la rédaction : dans Shutter to Think de la semaine dernière, j’ai écrit par inadvertance que le groupe du collège dans le défilé du Lion de Dixon était Challand. Le bon groupe aurait dû être le Reagan Middle School de Dixon.

– Alex T. Paschal, suivez-moi sur Instagram @svmphotogs ou envoyez-moi un message à apaschal@shawmedia.com.