Parler avec des arbitres, c’est comme parler à mon micro-ondes, déclare Jurgen Klopp de Liverpool

L’entraîneur de Liverpool, Juergen Klopp, a déclaré qu’il était inutile de porter plainte auprès des arbitres de Premier League, car c’est comme parler à un micro-ondes, l’Allemand restant furieux d’avoir officié lors de sa défaite 3-1 à Brentford lundi.

Klopp a déclaré que Brentford « étendait les règles » avec sa poussée et sa tenue, en particulier lors des coups de pied arrêtés, et pensait que le troisième but de Bryan Mbeumo aurait dû être exclu pour une faute.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé de la question aux officiels du match, Klopp a déclaré à beIN Sports: “Oui, mais en fait, c’est exactement la même chose que je parlerais à mon micro-ondes, vous n’obtenez aucune réponse, vraiment. C’est toujours la meme chose.

“Avant la saison, ils nous ont conseillé de faire attention aux joueurs dans ces moments-là, car les arbitres auront un œil dessus. Vous voyez dans ces jeux à peu près tout est permis, c’est toujours à la limite et ils l’utilisent.”

Virgil van Dijk était l’un des trois joueurs de Liverpool à se retirer à la mi-temps, mais Klopp a confirmé que le défenseur avait été remplacé en raison d’un problème, tandis que les deux autres – Harvey Elliott et Konstantinos Tsimikas – étaient pour des raisons tactiques.

“Virgil a senti un peu le muscle et a dit que ça allait, et il est un très bon juge de ce genre de choses. Mais je ne voulais prendre aucun risque”, a déclaré Klopp.

« Les kinés avaient l’air plutôt contents quand j’ai dit que nous ne prenions pas de risques. Ce n’est pas une blessure, il a juste ressenti l’intensité.”

Liverpool reste sixième du championnat, à quatre points de Manchester United, quatrième, qui a disputé un match de moins.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)