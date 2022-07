Parler aux morts via la messagerie vocale : la semaine en articles commentés

Il était 4 heures du matin, le soleil ne s’était pas encore levé sur la rivière Itaquaí au fond de l’Amazonie, mais une équipe d’hommes indigènes était déjà occupée à préparer un petit-déjeuner composé de café, de viande frite et de poisson. Ils se sont levés tôt ce dimanche parce que quelques-uns prévoyaient d’escorter leurs deux invités à 50 milles de la ville.

Les invités, Bruno Pereira, un militant qui forme les patrouilles indigènes, et Dom Phillips, un journaliste britannique, ont dû rentrer pour rencontrer la police fédérale. M. Pereira devait remettre les preuves de la patrouille concernant la pêche et la chasse illégales dans cette partie reculée de la forêt.

Mais au petit-déjeuner, M. Pereira a annoncé que lui et M. Phillips n’auraient pas besoin d’escorte. Au lieu de cela, ils se déplaceraient rapidement et voyageraient seuls. Ils ont emballé leur petit bateau en métal et sont partis.

Puis, ils ont disparu.

◆ ◆ ◆

Écrit et raconté par Elisabeth Dias