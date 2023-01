Parlement hybride : les députés veulent le rendre permanent

La structure hybride des séances et le système de vote électronique devraient devenir des caractéristiques permanentes de la Chambre des communes, selon un nouveau rapport des députés du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre.

Dans un rapport détaillé déposé lundi, la majorité des députés disent vouloir voir les éléments virtuels des procédures qui ont été introduits en réponse à la pandémie de COVID-19 devenir des caractéristiques de longue date de la Chambre, avec quelques mises en garde.

La structure de séance hybride permet aux députés de participer virtuellement aux débats et aux réunions de comité, et l’administration de la Chambre des communes a développé une application de vote électronique qui permet aux députés de voter à distance de n’importe où au Canada, avec des mesures de vérification.

L’utilisation des éléments électroniques a diminué à mesure que les restrictions en cas de pandémie se sont assouplies, mais certains députés ont plaidé pour que l’option reste ouverte à long terme.

Le président du comité, le député libéral Bardish Chagger, a présenté lundi le rapport intitulé “L’avenir des procédures hybrides à la Chambre des communes”. Il s’étend sur 106 pages et contient huit recommandations principales axées sur les moyens d’améliorer le système et de remédier à certaines de ses plus grandes limites, notamment l’impact que l’hybride a eu sur les interprètes parlementaires.

QUE DIT LE RAPPORT ?

En plus de la demande globale de conserver un Parlement hybride, la commission suggère :

L’administration de la Chambre enquête sur l’utilisation de l’interprétation simultanée dans d’autres parlements qui ont un faible taux de blessures parmi les interprètes pour voir comment le système de la Chambre peut être amélioré ;

Que l’on s’efforce de favoriser le recrutement et le maintien en poste des interprètes et que le Bureau de la traduction examine les soutiens en matière de santé et de sécurité actuellement offerts aux interprètes;

La Chambre déploie une série de politiques obligatoires destinées à protéger les interprètes, notamment en exigeant que les témoins comparaissant virtuellement devant les comités utilisent des casques de haute qualité et aient de solides relations, sinon leur comparution sera reportée ;

Que les ministres considèrent comme une « meilleure pratique » d’être présents en personne pour répondre aux questions pendant la période des questions et pour témoigner devant les comités;

Que les présidents et vice-présidents des comités soient présents en personne à toutes les réunions des comités; et

L’administration de la Chambre des communes, après avoir consulté les whips de chaque parti, s’assure que l’équipement audiovisuel adéquat est fourni aux participants virtuels et aux interprètes.

“J’espère que tous les membres prendront le temps de lire ce rapport très stimulant”, a déclaré Chagger. Pendant qu’elle parlait, des problèmes audio se produisaient à l’intérieur de la chambre, connectés aux grands écrans qui ont été placés de chaque côté du fauteuil du président pour diffuser quiconque parle, que ce soit en personne ou à domicile, à la Chambre.

Bien que l’administration de la Chambre des communes ait travaillé rapidement pour trouver de nouvelles façons novatrices et historiques pour les députés de s’adapter à la réalité de la COVID-19 tout en poursuivant leur travail de débat et d’adoption de lois, les dispositions n’étaient pas censées être permanentes.

Au fur et à mesure que les députés se sont adaptés à cette option, beaucoup ont expliqué que cela leur permettait d’être essentiellement deux endroits en un : à la disposition de leurs électeurs et en mesure de participer aux délibérations à Ottawa. Bien qu’au cours des deux années de son utilisation, il y ait eu plusieurs transgressions snafus et plus graves associées au modèle d’assise hybride, allant de la mauvaise qualité audio et vidéo et des problèmes de connectivité, aux députés devant s’excuser d’avoir amené le débat dans les toilettes avec leur.

Avant l’entrée en vigueur de la structure de séance de l’ère pandémique, les députés ont trouvé des solutions de contournement pour que leurs votes soient comptés s’ils ne pouvaient pas être présents grâce à des mesures procédurales telles que les votes par paires, mais n’avaient pas la possibilité de participer au débat sans être dans la Chambre en la personne.

« TROP LOIN, TROP VITE » : LES CONSERVATEURS

L’idée de maintenir des séances hybrides ne fait pas l’unanimité, les conservateurs se prononçant contre. Cependant, au lieu d’appeler à une suppression immédiate, ils recommandent que les dispositions hybrides restent jusqu’à un an après la prochaine législature, pour donner à la Chambre le temps d’examiner les implications.

“Bien que certains aspects du Parlement hybride aient apporté certains avantages, nous avons sans aucun doute été témoins de nos lacunes”, a déclaré le député conservateur et vice-président du comité, John Nater, en présentant le rapport dissident des conservateurs à la Chambre, soulignant les responsabilité et le coût des interprètes, par exemple.

Il a dit qu’il pense que la majorité des députés en accord avec une prolongation permanente d’un Parlement hybride vont “trop ​​​​loin, trop vite” et a souligné la longue tradition de changements permanents au Règlement – les règles qui régissent la Chambre des communes – ne devrait être fait que lorsqu’il y a consensus.

Les conservateurs recommandent que, dans l’intervalle, la Chambre revienne à des délibérations entièrement en personne à la Chambre tout en permettant à l’application de vote électronique de rester opérationnelle pour permettre aux députés qui ne peuvent pas être là de toujours faire entendre leur voix.

Ils veulent également voir imposer l’obligation pour les ministres et les hauts fonctionnaires de se présenter en personne aux comités.

QUE SE PASSE-T-IL MAINTENANT ?

Dans l’état actuel des choses, la structure de séance hybride est censée rester en place jusqu’en juin 2023, en attendant les conclusions du comité. La décision de verrouiller les dispositions pendant un an a été prise avec l’appui des députés libéraux, néo-démocrates et verts en juin dernier.

Puis, au cours de la séance d’automne, le comité a entrepris cette étude sur l’avenir du Parlement hybride.

Dans le cadre des travaux du comité, les députés ont entendu des parlementaires actuels et anciens, ainsi que des responsables parlementaires internationaux et des hauts fonctionnaires de la Chambre des communes sur l’utilisation du modèle hybride et de l’application de vote pour voir ce qui fonctionnait ou non. Ensuite, le comité s’est rendu à huis clos pour rédiger un rapport, qui a été finalisé juste avant les vacances.

Le comité demande une réponse globale du gouvernement au rapport, mettant essentiellement la balle dans le camp du leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland.

Pour que ce que le comité demande se concrétise, il appartiendra à la minorité libérale fédérale de présenter une motion décrivant des changements plus permanents au Règlement, ce qu’elle n’a pas hésité à faire sans le soutien de tous les partis. dans le passé.

Le bureau de Holland a déclaré à CTVNews.ca qu’il examinait de près le rapport et qu’il aurait plus à dire après avoir examiné les recommandations des députés.