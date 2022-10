Parlement hybride : les députés étudient l’avenir du format de séance

Alors que les députés lançaient une étude sur l’avenir de l’utilisation par la Chambre des communes d’une structure de séance hybride, le président Anthony Rota demande aux députés d’examiner la « vue d’ensemble » en faisant leurs recommandations quant à savoir s’il est temps de retirer la éléments virtuels des procédures qui ont été inaugurés en réponse à la pandémie de COVID-19.

Mardi, le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC) a entamé un examen du modèle de séance hybride, entendant de hauts fonctionnaires de la Chambre des communes ainsi que des députés actuels et passés sur l’utilisation du modèle hybride et de l’application de vote pour voir ce qui fonctionnait, ou non, dans le contexte du maintien potentiel de ces mesures à long terme.

L’étude a été demandée dans le cadre de la motion du gouvernement qui verrouille les dispositions hybrides – permettant aux députés de continuer à participer virtuellement aux débats et aux réunions de comité, ainsi qu’à voter à distance de n’importe où au Canada – jusqu’en 2023, en attendant les conclusions du PROC et l’état de la situation. la pandémie.

Bien que les dispositions restent en place, donnant aux députés la possibilité de participer à distance, dans l’ensemble, la majorité des élus fédéraux se présentent en personne à la Chambre des communes depuis le début de la séance d’automne en septembre. La Chambre des communes a assoupli les mesures de santé publique COVID-19, telles que les mandats de vaccin et de masque, à la fin de la séance de printemps.

Au cours de son témoignage, Rota a parlé à la fois de la flexibilité que le format hybride a permis ainsi que des défis qu’il a présentés à la fois sur le plan technique et pour le décorum, disant à ses collègues qu’il y a des «questions générales» que le comité pourrait vouloir explorer dans le cadre de cette revue.

“Par exemple, la Chambre devrait-elle continuer à autoriser les participations à distance pour tous les députés dans n’importe quelle situation et à tout moment ? Ou cette option devrait-elle être disponible dans des circonstances spécifiques que la Chambre définira ? Et, ces dispositions s’appliqueront-elles différemment dans la chambre, dans les commissions , ou dans d’autres activités parlementaires?” dit Rota. “Par exemple, si la Chambre conserve son utilisation de l’application de vote électronique, le système de visioconférence peut-il être maintenu et utilisé en secours ?”

Se déclarant en faveur de la poursuite de «paramètres» selon lesquels les députés pourraient choisir de continuer à participer à distance si la structure hybride était maintenue, Rota a déclaré qu’il ne pense pas que décider de ne pas voler ou conduire à Ottawa devrait être quelque chose que les députés font «bon gré mal gré, ” plutôt quelque chose utilisé en cas de maladie ou d’autres circonstances particulières.

Bien que l’administration de la Chambre des communes ait travaillé rapidement pour trouver de nouvelles façons novatrices et historiques pour les députés de s’adapter à la réalité de la COVID-19 tout en poursuivant leur travail de débat et d’adoption de lois, les dispositions n’étaient pas censées être permanentes.

Au fur et à mesure que les députés se sont adaptés à cette option, beaucoup ont expliqué que cela leur permettait d’être essentiellement deux endroits en un : à la disposition de leurs électeurs et en mesure de participer aux délibérations à Ottawa. Cependant, au cours des près de deux années d’utilisation, il y a eu plusieurs snafus et des transgressions plus graves associées au modèle d’assise hybride.

De la mauvaise qualité audio et vidéo et des problèmes de connectivité aux députés qui doivent s’excuser d’avoir emmené le débat dans les toilettes avec eux. Il y a aussi l’impact important sur les interprètes parlementaires et, par conséquent, les horaires contraignants des comités.

Des ministres ont également été accusés d’avoir esquivé les questions en personne en zoomant depuis Ottawa plutôt que de se présenter à la Chambre en personne. C’est devenu une préoccupation moins répandue à mesure que davantage de règles de santé publique ont été levées.

Avant l’entrée en vigueur de la structure de séance de l’ère pandémique, les députés ont trouvé des solutions de contournement pour que leurs votes soient comptés s’ils ne pouvaient pas être présents grâce à des mesures procédurales telles que les votes par paires, mais n’avaient pas la possibilité de participer au débat sans être dans la Chambre en la personne.

MPS DIVISÉ SUR LA FIN DE L’HYBRIDE

Lors de la réunion de mardi, certains députés ont clairement exprimé leur position sur les deux côtés de la question, dont quelques-uns qui ont partagé leurs expériences personnelles.

Témoignant devant le PROC, le député libéral de la Colombie-Britannique Parm Bains a partagé avec ses collègues comment le Parlement hybride lui a permis de continuer à faire son travail de député tout en recevant une dialyse et plus tard en se remettant d’une greffe de rein.

“Les dispositions hybrides sont vitales pour les pressions causées par les longues absences incontrôlables d’Ottawa”, a-t-il déclaré. “Les dispositions hybrides m’ont permis de remplir mes obligations parlementaires, de limiter mon exposition, de maintenir une bonne santé mentale et de réduire les craintes de ma famille alors qu’elle me soutenait tout au long de mon parcours de santé.”

Au cours de l’audience, certains députés conservateurs ont fait part de leurs réserves quant à la poursuite du format hybride comme quelque chose qui semblerait faciliter leur vie professionnelle alors que de nombreux Canadiens sont en difficulté. Le caucus conservateur fédéral était généralement fortement opposé au maintien des dispositions virtuelles avant la séance d’automne.

La députée conservatrice de la Saskatchewan, Rosemarie Falk, a mis en garde ses collègues contre les ramifications de « créer un précédent en travaillant pendant que vous êtes malade », et a déclaré que dans son expérience de mère essayant un travail hybride à la Chambre des communes, elle a souvent trouvé des obligations familiales et des événements locaux. étaient en compétition pour son temps.

“Il semble y avoir une attente selon laquelle, parce que vous êtes physiquement présent, vous pouvez faire tout cela et que vous pouvez le faire de votre mieux. Et je dirais qu’en réalité, c’est en fait au détriment de l’exécution de nos responsabilités parlementaires, “, a déclaré Falk.

Bien qu’au cours de l’audience, deux anciens députés conservateurs, Dona Cadman et Leo Duguay, aient tous deux suggéré qu’il pourrait y avoir des avantages à maintenir les dispositions hybrides comme option pour les députés, citant leurs expériences avec de longs trajets vers leur circonscription, des sacrifices personnels faits pour être à Ottawa, et les évolutions de la technologie depuis leur passage à la Chambre, comme facteurs.

Le NPD est largement favorable à la poursuite des séances hybrides, la députée de la Colombie-Britannique Laurel Collins préconisant de rendre le format permanent, affirmant que les séances hybrides lui ont permis de continuer à travailler pendant les derniers mois de sa grossesse.

“Toutes les femmes ne veulent pas faire cela, mais chaque femme mérite le choix et les femmes méritent le choix de participer”, a déclaré Collins, notant qu’elle a également pu participer au Parlement grâce à l’hybride lorsqu’elle a contracté COVID-19, et quand son père est mort.

“Je l’ai déjà dit et je le répète : si vous voulez que plus de jeunes femmes entrent en politique, si vous voulez que plus de femmes restent en politique, rendez le Parlement plus favorable à la famille. Et le Parlement hybride est un moyen tangible de faites-le », a déclaré Collins.

Les néo-démocrates demandent que le format hybride soit «renforcé», invoquant la nécessité de garantir davantage d’exigences de responsabilité pour le gouvernement, ainsi que de s’assurer que les ressources d’interprétation et de traduction ne sont pas continuellement sollicitées.

Le PROC devrait poursuivre son étude dans les semaines à venir et accueille les commentaires d’autres députés avant de faire rapport à la Chambre des communes avec ses recommandations.