Parle du roi Charles – Hollywood Life

Crédit d’image : Tim Rooke/Shutterstock

Prince-Harry ouvert pour savoir s’il était en bons termes avec son frère Prince William Et père Roi Charles lors de son entretien avec Anderson Cooper au 60 minutes le dimanche 8 janvier. L’interview explosive couvre de nombreux sujets différents sur lesquels Harry, 38 ans, a écrit dans ses nouveaux mémoires à venir. De rechangeet il a également fait le point sur sa situation avec son père, 74 ans, et son frère, 40 ans.

Quand Anderson a demandé à Harry s’il parlait à William actuellement ou même envoyait des SMS, le duc de Sussex a expliqué que cela faisait “un moment” qu’ils n’avaient pas parlé. “Actuellement, non, mais j’ai hâte de… j’ai hâte que nous puissions trouver la paix”, a-t-il déclaré.

Le journaliste a ensuite demandé s’il parlait au roi Charles, et de même, il a dit que le couple n’avait pas parlé “récemment”, tout en expliquant qu’il laissait à sa famille le soin de tendre la main. “Nous n’avons pas parlé depuis un bon moment”, a-t-il déclaré. “La balle est vraiment dans leur camp.”

Harry a également dit qu’il ne se voyait pas lui et sa femme Meghan Markle faire un retour à temps plein dans la famille royale, mais il a dit qu’il voulait avoir une réunion importante avec sa famille. “Meghan et moi avons continué à dire que nous nous excuserons ouvertement pour tout ce que nous avons fait de mal, mais chaque fois que nous posons cette question, personne ne nous dit les détails ou quoi que ce soit”, a-t-il déclaré. « Il doit y avoir une conversation constructive. Un événement qui peut se produire en privé et qui ne fait pas l’objet d’une fuite. »

Bien qu’il ne parle pas actuellement à son frère et à son père, Harry a parlé de vouloir se réconcilier avec Charles et William dans une autre interview avec ITV Tom Bradby. « Je voudrais récupérer mon père. J’aimerais que mon frère revienne », a-t-il déclaré au point de vente. Dans le 60 minutes interview, Harry a dit qu’il “avait hâte” d’avoir à nouveau des relations avec son père et son frère.

Au cours de l’interview, Harry a également réfléchi à un certain nombre d’autres sujets liés à la famille royale, y compris sa mère de la princesse Diana mort en 1997, comment il n’a pas été invité dans un avion pour aller dire au revoir au défunt reine Elizabeth comme elle passait, et les frères demandant à Charles de ne pas se marier Reine consort Camilla.

