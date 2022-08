Parks Alive présentera un groupe avec un batteur basé à Kelowna

Parks Alive de Kelowna a une touche locale samedi soir (20 août).

C’est la soirée Funk Jam avec quatre groupes hip-hop/R&B et funk qui montent sur scène. L’acte de clôture, un groupe de six musiciens appelé «The Free Label» a un lien avec Kelowna. Le batteur du groupe basé à Toronto est Jason Martin de Kelowna, diplômé de l’école secondaire de Kelowna.

Martin et The Free Label ont un album qui sortira plus tard cette année et viennent de sortir leur nouveau single ‘Boys Don’t Sob’. Ils ont joué dans quelques festivals de musique canadiens notables, mais viennent de terminer leur plus grande performance au SXSW à Austin, au Texas.

Le groupe s’est rendu à Kelowna à quelques reprises ce mois-ci, car ils ont également joué des concerts les 9 et 17 août.

The Free Label sera sur la scène Pride au Kerry Park à Kelowna de 21 h à 22 h 30. La participation est gratuite.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

City of West KelownaKelownaMusique liveMusique