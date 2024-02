Parkroyal Collection Hôtel Marina Bay / Architectes FDAT

© Daniel Koh et Darren Soh

+ 13

© Daniel Koh et Darren Soh

Description textuelle fournie par les architectes. PARKROYAL COLLECTION Marina Bay explore la cité-jardin de Singapour dans un nouveau contexte – en inversant la relation entre la nature et l’architecture et en insufflant une nouvelle vie au complexe d’atrium urbain de 21 étages, plus ancien mais toujours exubérant – créant une sorte de jardin dans un hôtel. L’un des principes de la durabilité est de ne pas créer de déchets inutiles ; cela s’applique aussi bien aux bâtiments qu’aux sacs en plastique. La démolition d’un gratte-ciel typique émet 51 300 tonnes de dioxyde de carbone – ce qui équivaut à la destruction de 10 000 hectares de forêt – une superficie plus grande que toutes les réserves naturelles de Singapour. La structure existante était à la fois robuste et intéressante ; la conception se concentre sur la réaffectation et la transformation de l’expérience de cette structure importante.

© Daniel Koh et Darren Soh

Section

© Daniel Koh et Darren Soh

La verdure occupe une place importante dès le moment où les clients entrent dans l’hôtel ; l’arrière du noyau d’ascenseur a été transformé en un grand mur végétal de 3 étages. Des jardinières ascendantes à 180 degrés, recouvertes d’écrans légers, amènent les jardins dans l’atrium principal. Les invités entrent ensuite dans le hall de l’atrium via un pont au sommet d’un arbre flanqué d’arbres de 6 m en contrebas. Des pavillons de jardin ont été introduits, perchés au bord des jardinières à gradins. Ce sont des structures organiques légères appelées de manière ludique nids d’oiseaux, créant de délicieux points focaux dans les jardins. Ils ont été inspirés par les oiseaux chanteurs qui font la renommée de l’hôtel. La conception paramétrique nous a permis de sculpter et de modifier non seulement la forme des pavillons, mais également la manière dont les membres entourent et définissent l’espace, culminant au sommet. Les pavillons mesurent jusqu’à 10 m de haut et sont autoportants.

© Daniel Koh et Darren Soh

Plan

© Daniel Koh et Darren Soh

Les espaces de restauration adoptent le concept de jardin : les salles à manger privées ont été exprimées sous forme de serres qui s’étendent vers l’extérieur dans l’atrium. Celles-ci ont été conçues comme des salles vitrées qui non seulement laissent entrer la lumière naturelle, mais permettent également aux convives de voir et d’être vus dans le jardin luxuriant de l’atrium. Le point culminant est atteint dans la salle de bal Atrium, qui présente des plafonds voûtés qui expriment les poutres en acier existantes et permettent de récupérer une hauteur supplémentaire. Les portes acoustiques pleine hauteur permettent d’ouvrir pleinement l’espace sur la beauté des jardins de l’atrium (contrairement aux salles de bal traditionnelles, qui sont souvent des boîtes fermées).

© Daniel Koh et Darren Soh

La sélection du mobilier et des finitions s’est également inspirée du concept de jardin, avec des finitions chaleureuses et naturelles au premier plan. Les tapis inspirés de la mousse créent l’impression d’un sol forestier. La vaste plantation de 15 000 pieds carrés d’arbres et d’arbustes complète la palette, créant une apparence douce et superposée qui est non seulement attrayante mais également bénéfique, car les plantes améliorent la qualité de l’air en absorbant le dioxyde de carbone et en produisant de l’oxygène dans l’espace intérieur à grande échelle. Grâce à une intégration et une conception minutieuses, les jardins deviennent partie intégrante de l’expérience de l’hôtel, créant un pont avec la nature qui montre que le verdissement à grande échelle est non seulement possible et bénéfique dans les projets nouvellement construits, mais aussi dans les projets plus anciens et revigorés, imprégnés de nouvelle vie.