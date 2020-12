LAUSANNE, Suisse: Les organisateurs du parkour sportif ont exhorté mardi le CIO à rejeter l’ajout de l’épreuve de course à obstacles de style course de rue aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en raison d’un différend avec l’instance dirigeante de la gymnastique.

Le groupe Parkour Earth s’est opposé pendant des années à ce qu’il appelle une prise de contrôle hostile du sport par la Fédération internationale de gymnastique connue sous le nom de FIG.

Malheureusement, l’empiètement et l’éclipse de notre sport par les FIG se poursuivent, a écrit Parkour Earth dans une lettre ouverte au Comité international olympique mardi.

Le conseil d’administration du CIO se réunira lundi et l’ordre du jour est de finaliser le programme sportif des Jeux de Paris. Les demandes d’ajout de nouvelles médailles ou de modification de celles existantes sont attendues des organes directeurs.

La FIG, qui aura 18 épreuves de médailles aux Jeux olympiques de Tokyo l’année prochaine, devrait à nouveau appeler à être incluse dans les parkours. C’est à Paris que le parkour s’est développé dans les années 1990.

Les trucs spectaculaires de Parkours en milieu urbain ont un attrait évident à un moment où les Jeux Olympiques visent un public plus jeune.

Le skateboard, le basketball 3 contre 3 et l’escalade sportive feront leurs débuts à Tokyo, bien que le CIO ait rejeté la proposition de parkour de la FIG. Le breakdance sera un sport olympique à Paris en 2024.

Ce qui compte contre le parkour pour les Jeux de Paris, c’est la politique du CIO d’ajouter des épreuves de médailles impliquant uniquement le bassin d’athlètes existant. Le CIO ne souhaite pas augmenter le quota total de 10 500 athlètes participants d’ici 2024, et les participants au parkour sont séparés des disciplines olympiques de la FIG, de la gymnastique artistique et rythmique et du trampoline.

Malgré le différend avec Parkour Earth, la FIG prévoit d’accueillir ses premiers championnats du monde de parkour en mars. Des épreuves de vitesse et de parkour freestyle sont prévues à Hiroshima, au Japon.

Le partenariat est un match naturel, a déclaré l’instance de gymnastique lausannoise, car plusieurs fédérations nationales de gymnastique affiliées à la FIG proposent déjà des activités de parkour.

