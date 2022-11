Parkland tueur pour obtenir la vie, mais les familles ont leur mot à dire

FORT LAUDERDALE, Floride –

Les parents, les épouses, les enfants et les frères et sœurs des 17 personnes assassinées par le tireur de l’école de Parkland, Nikolas Cruz, ont finalement eu leur chance après presque cinq ans de le tabasser verbalement en face à face – et ceux qui ont accepté l’opportunité ne l’ont pas gâchée.

D’autres auront leur chance mercredi lors de la deuxième journée d’une audience qui se terminera par la condamnation formelle de Cruz à la perpétuité sans libération conditionnelle pour le massacre de la Saint-Valentin 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas dans la banlieue de Fort Lauderdale. La juge de circuit Elizabeth Scherer n’a d’autre choix que d’imposer cette peine car le jury du procès de Cruz n’a pas pu convenir à l’unanimité qu’il méritait la peine de mort.

Des membres des familles des victimes et certains des 17 blessés qui ont survécu se sont rendus mardi à un lutrin à environ 20 pieds (6 mètres) de Cruz, l’ont regardé dans les yeux et ont laissé échapper leur colère et leur chagrin, beaucoup racontant aux 24 ans -vieux, ils espèrent que ses années restantes seront remplies de la peur et de la douleur qu’il a infligées. Beaucoup ont également critiqué une loi de Floride qui exige l’unanimité du jury pour qu’une condamnation à mort soit prononcée – les jurés de Cruz ont voté 9 contre 3 le 13 octobre pour son exécution.

“Il a échappé à cette punition parce qu’une minorité du jury a reçu le pouvoir d’annuler la décision de la majorité prise par des personnes qui ont pu le voir pour ce qu’il est – un monstre sans remords qui ne mérite aucune pitié”, a déclaré Meghan Petty. Sa sœur cadette, Alaina, 14 ans, est décédée lorsque Cruz a tiré dans sa carabine semi-automatique de style AR-15 dans sa classe alors qu’il parcourait les couloirs d’un immeuble de trois étages pendant sept minutes, tirant 140 coups. Il planifiait le tournage depuis sept mois.

“Une personne doit être incroyablement malade pour vouloir blesser un autre être humain. Encore plus malade pour s’attarder sur le désir et élaborer un plan et incroyablement maléfique pour exécuter ce plan, qui n’a pas seulement blessé des gens, mais a mis fin à des vies”, a-t-elle déclaré. “Pour ajouter l’insulte au meurtre, il était même assez arrogant pour planifier un déguisement en croyant qu’il serait capable d’échapper à ses actions pendant que ma sœur gisait en train de mourir sur le sol sale d’une salle de classe.”

Cruz, un ancien élève de Stoneman Douglas, alors âgé de 19 ans, portait une chemise d’écolier afin de pouvoir se fondre parmi les élèves en fuite lors de sa fuite. Il a été interpellé une heure plus tard.

Cruz, enchaîné et vêtu d’une combinaison de prison rouge, a regardé les orateurs de mardi, mais a montré peu d’émotion.

Anthony Montalto III, dont la sœur aînée, Gina, 14 ans, a été assassinée par une balle tirée à bout portant dans la poitrine, a déclaré qu’il se trouvait au collège voisin et qu’il avait entendu les coups de feu. Il a dit qu’il avait ressenti une douleur à la poitrine – il pense que c’était un signe de la mort de sa sœur.

“Passer d’un jeune frère à un enfant unique … est un changement radical pour n’importe qui”, a-t-il déclaré. Il a ensuite critiqué l’affirmation de la défense selon laquelle la consommation excessive d’alcool par la mère biologique de Cruz pendant la grossesse a causé des lésions cérébrales qui ont conduit à une vie de comportement erratique et parfois violent qui a abouti à la fusillade.

“Cette réalité dans laquelle je vis maintenant est une triste vérité. Une vérité encore plus malheureuse est que ce pays a oublié qui est la victime. Le meurtrier n’est pas victime d’alcool pendant la grossesse. Il n’est pas victime de problèmes de santé mentale. Il est un bâtard assassin dont on devrait faire un exemple”, a déclaré Montalto.

Anne Ramsay a raconté le dernier SMS qu’elle a reçu de sa fille Helena, âgée de 17 ans, la remerciant pour le cookie de la Saint-Valentin qu’elle lui avait préparé. Cet après-midi-là, Helena est également décédée lorsque Cruz a tiré dans sa classe.

“C’était une fille adorable, un ange”, a déclaré Ramsay.

Elle a dit qu’elle avait des sentiments mitigés avant le procès quant à savoir si Cruz devait être condamné à la peine de mort, mais après avoir entendu les preuves, elle ne doute pas que cela aurait été la peine appropriée.

“Tu es un pur mal”, a-t-elle dit à Cruz.

Le père de Thomas Hixon, le directeur sportif Chris Hixon, a été abattu lorsqu’il a fait irruption à travers une porte et a couru vers Cruz, essayant de l’arrêter. Le vétéran de la marine est tombé blessé sur le sol et a tenté de se cacher dans une alcôve, mais Cruz s’est approché et lui a tiré dessus à nouveau.

Thomas Hixon, un vétéran de la Marine, a rappelé que Cruz avait revendiqué des remords il y a un an lorsqu’il avait plaidé coupable des meurtres, préparant le terrain pour le procès avec pénalité.

“Où étaient tes remords quand tu as vu mon père blessé et en sang sur le sol et que tu as décidé de lui tirer dessus une troisième fois ?” dit Hixon à Cruz. “Votre défense s’est nourrie de l’idée de votre humanité, mais vous n’en aviez aucune pour ceux que vous avez rencontrés le 14 février.”

Ines Hixon, épouse de Thomas et officier de bord de la marine, a déclaré qu’elle avait été déployée au large de l’Iran et qu’elle était revenue d’un vol lorsqu’elle a vu un e-mail de son mari indiquant que son père avait été tué. Elle a supposé que c’était dans un accident de voiture, découvrant seulement dans un appel téléphonique qu’il avait été abattu.

“Quand il m’a dit ce qui s’était passé, je me suis effondrée sur le sol”, a-t-elle dit en pleurant. Elle a traité Cruz de “terroriste domestique”.

“Grâce à mon service, je pensais que j’étais celle qui était en danger, mais c’est ma famille qui a été tuée à la maison”, a-t-elle déclaré.



——



L’écrivain AP Freida Frisaro à Miami a contribué à cette histoire