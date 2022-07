Parkland School Gunman risque la peine de mort dans un rare procès

Une condamnation à mort requiert une décision unanime ; si un seul juré n’est pas d’accord, la loi de Floride obligera le juge à condamner M. Cruz à perpétuité.

M. Cruz, un ancien élève de Stoneman Douglas High, est arrivé à l’école près de l’heure du licenciement le 14 février 2018, armé d’un fusil semi-automatique acheté légalement et de plus de 300 cartouches. Il a pris d’assaut les couloirs du bâtiment 12, également connu sous le nom de bâtiment de première année, tirant dans les salles de classe et ciblant les étudiants qui tentaient de s’enfuir ou de se cacher. En un peu moins de six minutes, il a coûté la vie à 14 étudiants et trois professeurs.

Alyssa Alhadeff, 14 ans, ont été tués dans la fusillade; Scott Beigel, 35 ans; Martin Duque, 14 ans ; Nicolas Dworet, 17 ans ; Aaron Feis, 37 ans; Jaime Guttenberg, 14 ans ; Christopher Hixon, 49 ans; Luc Hoyer, 15 ans; Cara Loughran, 14 ans; Gina Montalto, 14 ans; Joaquin Olivier, 17 ans ; Alaina Petty, 14 ans ; Meadow Pollack, 18 ans; Helena Ramsay, 17 ans; Alex Schachter, 14 ans; Carmen Schentrup, 16 ans, et Peter Wang, 15 ans.

Le procès très médiatisé, qui devrait être télévisé et diffusé en ligne, intervient alors que le nombre d’exécutions aux États-Unis a diminué. Le pic moderne a été en 1999, lorsque 98 prisonniers ont été tués. De 2012 à 2021, 26 personnes en moyenne ont été mises à mort chaque année, soit environ la moitié du nombre de personnes tuées en moyenne chaque année au cours des 10 années préalable.