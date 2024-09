Parkinson SuperWalk permet de collecter des fonds et de sensibiliser à cette maladie invalidante

Crédit photo : CFJC Today Par Anthony Corea SUPER MARCHE 9 septembre 2024 | 19h00

KAMLOOPS – Samedi (7 septembre), une foule s’est rassemblée au parc Riverside pour participer au Parkinson SuperWalk, l’un des plus grands événements de collecte de fonds de l’année en Colombie-Britannique pour cette maladie.

De nombreuses personnes de tous âges ont profité du beau temps, dans le but de collecter des fonds et de dépasser le total de 40 000 $ de l’année dernière.

L’événement est organisé par des bénévoles de la Parkinson’s Society. Le groupe de Kamloops est une communauté très soudée qui aide à planifier la marche chaque année

« C’est une communauté très forte », a déclaré Ross Nichol, l’animateur. « Je me suis fait beaucoup d’amis. Il y a des gens avec qui je n’aurais probablement pas eu de contact. C’est juste que ce sont des gens que je n’avais jamais rencontrés, donc c’est un groupe amusant. J’ai participé à de nombreux événements au cours de ma vie. C’est le groupe le plus organisé. Ils viennent simplement, ils font leur travail et ils sont heureux d’être ici. »