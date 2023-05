Parkinson : le TCE lié au développement de la maladie, selon une étude

Une nouvelle étude montre que l’exposition à un produit chimique présent dans les produits industriels et de consommation peut augmenter le risque de développer la maladie de Parkinson.

Des chercheurs américains ont établi un lien entre la probabilité de développer la maladie de Parkinson et le trichloroéthylène (TCE), un produit chimique utilisé pour dégraisser le métal que l’on trouve dans les finitions du bois, les adhésifs, la peinture et les détachants.

L’étude publiée le 15 mai dans la revue médicale JAMA Neurology montre que les personnes exposées au TCE par l’eau avaient un risque 70 % plus élevé de développer la maladie de Parkinson.

La condition neurologique est caractérisée comme un trouble du mouvement, qui peut être vu dans la lenteur de la marche, de la parole, de la rigidité et de l’instabilité posturale. La maladie de Parkinson est incurable, mais des traitements et des thérapies peuvent soulager certains symptômes.

L’étude a utilisé une cohorte de 340 489 militaires aux États-Unis qui ont été stationnés entre 1975 et 1985 pendant au moins trois mois. Un peu moins de la moitié (158 122) disposaient de données sur la santé.

À partir de là, les chercheurs ont déterminé où les gens étaient stationnés et s’ils avaient développé la maladie de Parkinson grâce à un suivi effectué entre janvier 1997 et février 2021.

Selon l’étude, un total de 430 anciens combattants avaient la maladie de Parkinson, dont 279 étaient stationnés à Camp Lejeune en Caroline du Nord et 151 à Camp Pendleton en Californie.

« Dans les modèles multivariables, les vétérans de Camp Lejeune avaient un risque de maladie de Parkinson 70 % plus élevé », indique l’étude. « Les vétérans de Camp Lejeune présentaient également un risque significativement accru de diagnostics de MP prodromiques, notamment des tremblements, de l’anxiété et des troubles de l’érection, ainsi que des scores de risque prodromique cumulés plus élevés. »

« NOUS N’AVONS PAS BESOIN D’ÊTRE ALARMES »

Le Dr Robert Chen, professeur de médecine à l’Université de Toronto, a déclaré mardi à l’émission Your Morning de CTV que les militaires comme ceux de l’étude sont exposés au TCE plus qu’une personne moyenne.

« Je pense que la plupart des gens sont exposés à (à un) niveau beaucoup plus bas », a-t-il déclaré. « Mais je pense que nous devons mieux comprendre quels sont (les) risques, et peut-être aussi pour les autres produits chimiques. Je pense donc que davantage de recherches doivent être effectuées. »

Chen dit que les toxines présentes dans l’environnement ne sont pas le seul facteur qui pousse une personne à développer la maladie de Parkinson. La génétique joue également un rôle.

« Il existe un certain nombre de facteurs qui ont un impact sur la question multifactorielle de ce qui cause les facteurs génétiques », a-t-il déclaré. « Je pense que ces études montrent que ces facteurs environnementaux lorsque les toxines pourraient être l’un de ces facteurs, je pense que cela pourrait augmenter le risque de Parkinson chez le nombre de personnes. »

Il a également déclaré que le produit chimique n’était pas largement utilisé dans la vie publique et qu’il était principalement utilisé dans les secteurs industriels.

« Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’avoir une alarme générale », a-t-il déclaré. « Même cette étude, le pourcentage est en fait inférieur à 1 % des personnes exposées qui ont reçu un diagnostic de maladie de Parkinson… Je pense donc que c’est quelque chose dont nous devons être conscients. »

Des recherches sur les raisons pour lesquelles certaines personnes développent la maladie de Parkinson et un remède contre la maladie sont en cours, mais l’étude des effets de certains produits chimiques sur les patients, dit Chen, aide à reconstituer les risques publics.

« Je pense que ce type de recherche nous en dira plus sur les différents facteurs, y compris les différents facteurs environnementaux », a-t-il déclaré. « Je pense que cela ouvre le champ à la recherche de facteurs plus environnementaux, qui sont combinés à d’autres facteurs tels que les facteurs génétiques, ou même comme les traumatismes crâniens, par exemple, qu’ils peuvent augmenter le risque de maladie de Parkinson. »



Pour voir l’intégralité de l’entretien avec le Dr Robert Chen, cliquez sur la vidéo en haut de cet article.