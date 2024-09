Parker : WalterFedy acquiert Riddell Kurczaba Architecture

WalterFedy est un leader dans le secteur de l’architecture et de l’ingénierie, fier de ses 70 ans d’histoire avec une équipe multidisciplinaire de 300 professionnels opérant dans des bureaux à Kitchener, Toronto et Hamilton, et maintenant Calgary et Edmonton. Photo avec l’aimable autorisation de Riddell Kurczaba Architecture / Réseau Postmedia

Contenu de l’article C’est un début de mois passionnant pour le personnel de Riddell Kurczaba Architecture, car plus tôt cette semaine, la société a rejoint l’équipe de WalterFedy, acquise par la firme de Kitchener, en Ontario, dans une étape importante de son objectif à long terme d’établir pleinement une présence dans l’Ouest canadien. WalterFedy est un chef de file dans le secteur de l’architecture et de l’ingénierie, fier de ses 70 ans d’histoire avec une équipe multidisciplinaire de 300 professionnels opérant dans des bureaux à Kitchener, Toronto et Hamilton, et maintenant Calgary et Edmonton.

Contenu de l’article Ses projets d’expansion vers l’Ouest ont commencé sérieusement au printemps dernier, lorsqu’elle a ouvert un bureau ici pour s’occuper des clients nationaux qui avaient des bureaux à Calgary et pour étudier la meilleure façon de construire une relation permanente ici. Tricia Smith, associée du cabinet, forte de son diplôme en génie mécanique de l’Université de Waterloo et d’un MBA obtenu à l’Ivy Business School, a déménagé ici pour assumer le rôle de directrice générale de l’Ouest canadien. Elle dit que lorsqu’il a été décidé que Calgary serait la meilleure ville pour s’installer, sa réponse a été « choisissez-moi ». Et elle n’a jamais regretté son déménagement avec sa famille, car elle est une Calgarienne totalement convertie. Son mari et ses deux enfants sont des passionnés de plein air, et elle montre fièrement une photo d’eux portant tous des maillots des Flames de Calgary. En tant que fans de hockey, Smith dit : « Si nous pouvions obtenir des billets pour un match à domicile des Maple Leafs, le voyage jusqu’à Toronto et le retour à la maison seraient encore plus longs. À Calgary, nous pouvons assister à un match de la LNH en famille et être à la maison en 15 minutes. » Après de nombreuses recherches sur la communauté architecturale locale, trois entreprises locales ont été repérées comme ayant un caractère similaire à la façon dont WalterFedy gère ses affaires.



Contenu de l’article Alors que le PDG Garth Cressman discutait dans son bureau avec un entrepreneur national, il a évoqué la possibilité d’essayer d’acquérir une entreprise établie et respectée. Sa réponse a été de contacter Riddell Kurczaba. Cressman dit que l’entreprise figurait déjà sur sa liste des trois premières entreprises ; une entreprise ayant une adéquation similaire avec le type de projets pour lesquels WalterFedy est connu, et ayant de solides relations avec ses clients dans tout l’Ouest. Les discussions ont débuté avec le PDG Ron Kurczaba et Cressman a eu le plaisir d’annoncer cette semaine : « Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir Riddell Kurczaba dans notre équipe. Une entreprise ancrée à Calgary avec plus de 35 ans d’expérience, avec une équipe talentueuse qui améliorera notre capacité à fournir des solutions architecturales exceptionnelles. » Riddell Kurczaba a travaillé une grande partie de son temps avec des clients de longue date tels que Remington Development, responsable de la majorité de ses immeubles de bureaux sur le campus de Quarry Park, y compris les énormes structures de sièges sociaux conçues pour Imperial Oil et Jacobs Engineering. L’entreprise possède également un bureau très fréquenté à Edmonton, ce qui constitue un avantage considérable pour la nouvelle entreprise de Calgary. Smith déménage ses cinq employés de son espace du centre-ville vers les bureaux de Riddell Kurczaba au 59ème Avenue SE

Contenu de l’article Ils rejoindront les employés de Riddell Kurczaba, qui voient les avantages de cette nouvelle opportunité de travailler avec un cabinet national solide. Parmi eux figurent les membres de l’équipe de direction — Peter Schulz, Paul Ketchabaw et Niha Prasad-Kroliczek — qui ont été nommés directeurs de la nouvelle entité. Ron Kurczaba a été nommé PDG émérite et continuera d’assurer une transition en douceur entre les deux cabinets et leurs clients. WalterFedy sera bientôt au courant des nombreux projets en cours de Riddell Kurczaba, notamment le centre de distribution Barlow Crossing et Frontier de Remington, la station Enmax n° 1 sur 9ème Avenue SW, deux projets de conversion du centre-ville et la communauté Silvera Livingston de 63 unités. Cressman affirme que la combinaison des forces des deux entreprises renforcera les capacités de WalterFedy à fournir le travail de haute qualité que ses clients attendent de son entreprise axée sur les personnes. Remarques : La haute-commissaire britannique au Canada, Susannah Goshko, participera samedi à la Journée britannique au Spruce Meadows Masters, une célébration qui a lieu depuis plus de 20 ans. Elle divertira une foule distinguée tout en rendant hommage à la famille du Sud, mais vous pouvez parier qu’elle se faufilera au magasin Keep Calm and Carry Out de Tony James sur la Founders Plaza pour un paquet de Walker’s Crisps, une barre britannique Cadbury et peut-être même un Bacon Buttie. David Parker apparaît régulièrement dans le Herald. Lisez ses chroniques en ligne sur calgaryherald.com/business. Vous pouvez le joindre au 403-830-4622.

