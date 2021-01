LONDRES: Le manager de Fulham, Scott Parker, a critiqué mardi la Premier League pour avoir réorganisé le match de son équipe contre Tottenham avec seulement deux jours d’avis, affirmant que la décision était scandaleuse.

Tottenham devait jouer à Aston Villa mercredi mais le match a été reporté lundi à la demande de Villa car 10 de ses joueurs ont été testés positifs pour le coronavirus la semaine dernière.

La Premier League a annoncé simultanément que Tottenham jouerait plutôt Fulham le même soir, leur match initialement prévu pour le 30 décembre ayant été reporté coronavirus épidémie dans l’équipe de Fulham.

Parker a déclaré que la possibilité que son équipe, qui occupe la troisième-dernière place de la ligue, puisse affronter Tottenham mercredi a été soulevée au cours du week-end, mais que la décision finale n’a été transmise au club que lundi matin.

Je suis normalement toujours le dernier à gémir ou à pleurnicher à propos de quoi que ce soit parce que je réalise que c’est difficile là-bas et que c’est comme ça, mais ce qui nous est arrivé (est injuste), a déclaré Parker. Pour confirmer un match de Premier League, c’est également la Premier League, l’une des meilleures ligues au monde, confirmer qu’à 9h30 le lundi matin, c’est vraiment scandaleux, pour être honnête avec vous. Ce n’est pas à propos de l’appareil. Le luminaire est bien. J’accepte que nous devons jouer. Mais c’est l’avis.

Fulham a joué contre les Queens Park Rangers lors de la FA Cup samedi, le match s’est prolongé, Fulham l’emportant 2-0 et Parker a déclaré que ses sélections pour ce match auraient pu changer si le match de Tottenham avait déjà été confirmé. Il a dit qu’il aurait peut-être aussi peaufiné son horaire d’entraînement.

Travailler nos joueurs pendant le week-end, en pensant que vous avez six ou sept jours avant votre prochain match pour qu’ils se mettent au courant ou travaillent sur (choses), cela a rapidement changé (le) lundi matin, a déclaré Parker, et, pour moi , sa folie vraiment.

Parker n’était pas du tout d’accord avec les commentaires du manager de Tottenham, Jose Mourinho, selon lesquels le plus grand impact était le report des matchs et que l’avis tardif n’était pas injuste car la décision de reporter le match du 30 décembre n’a été prise que quelques heures avant le coup d’envoi.

En ce qui concerne le fait de savoir que le jeu est annulé 48 heures avant ou deux heures avant, c’est vraiment hors de propos, a déclaré Parker. C’est une déception que vous ayez eu un match annulé et je le comprends.

Mais avoir un jeu appelé avec un préavis de 48 heures est (injuste). Ecoute, je ne veux pas entrer dans ça à propos de Jose mais je pense que tu sais trop bien que tu planifies des structures, tu planifies des éléments physiques pour les joueurs. Tottenham savait qu’ils avaient ce match, la sélection de l’équipe de Joses ce week-end (contre le club de huitième division Marine) l’a suggéré. Il a probablement prévu pour le prochain mais il a eu beaucoup de jeux et il a eu beaucoup de jeux, d’accord.

Parker s’est demandé si un match entre deux des meilleures équipes de la Premier Leagues serait reporté si tard.

Probablement pas, dit-il. Pour moi, ce n’est pas acceptable.

La demande adressée à la Premier League par Villa devait être reçue et approuvée avant que Fulham puisse être contacté. La confirmation n’a été possible que lundi une fois que tous les clubs et diffuseurs concernés par le report ont été consultés.

Fulham a signé en septembre un ensemble de principes directeurs contenus dans le manuel des ligues. Un de ces états: Les clubs doivent accepter les modifications des conditions normales et des horaires afin d’assurer l’achèvement de la compétition.

