Park Service nettoie un campement de sans-abri près de la Maison Blanche

WASHINGTON (AP) – Les employés du National Park Service ont balayé mercredi un grand campement de sans-abri à trois pâtés de maisons de la Maison Blanche, démolissant des dizaines de tentes et avertissant que les personnes qui résistaient seraient susceptibles d’être arrêtées.

Des travailleurs en combinaisons blanches ont utilisé des râteaux, des pelles et des fourches pour nettoyer la place McPherson, jetant les restes de la ville de tentes dans une paire de camions à ordures.

L’action était le dernier développement d’une longue saga impliquant le gouvernement du district de Columbia, le Park Service et les sans-abri, dont les défenseurs affirment que la ville n’a pas fait assez pour les aider à trouver un abri sûr.

« Il y a des gens qui vivent ici qui ne savent pas où ils vont dormir ce soir. Le but est de déplacer les gens et d'”invisibiliser” et de criminaliser l’itinérance”, a déclaré Jesse Rabinowitz, de Miriam’s Kitchen, l’une des organisations caritatives qui travaillent avec ceux qui ont élu domicile dans le parc.

Le campement de McPherson Square n’a cessé de croître au cours de l’année écoulée, pour atteindre environ 50 tentes mercredi. De nombreuses personnes ont déclaré être venues après que des campements dans d’autres parties du centre-ville aient été nettoyés par l’agence fédérale ou le gouvernement de la ville.

“Chaque fois que des gens étaient chassés d’un autre endroit, ils voyaient les tentes ici et pensaient que c’était sûr pendant un certain temps”, a déclaré Daniel Kingery, qui vit dans le parc depuis trois ans. Alors que la majorité des 70 personnes estimées vivant dans le parc se sont conformées sans incident, Kingery, 61 ans, a joyeusement déclaré que les autorités “devraient m’emmener ou m’entraîner”.

Le National Park Service, qui a juridiction sur McPherson Square et de vastes étendues d’autres espaces verts à travers la ville, avait initialement annoncé son intention de nettoyer la place en avril. Mais l’adjoint au maire pour la santé et les services sociaux, Wayne Turnage, a demandé que la date soit avancée de deux mois, affirmant que le campement était un danger imminent pour la santé publique.

Le porte-parole du NPS, Mike Litterst, a déclaré que malgré le délai accéléré, il y avait encore un préavis d’environ deux semaines. “Les prestataires de services sociaux du district ont intensifié leurs efforts pour connecter les gens au logement et à d’autres services”, a-t-il déclaré.

Dans la matinée, la police a bouclé le parc et annoncé à plusieurs reprises par haut-parleur que l’espace serait fermé et que ceux qui refuseraient de partir risqueraient d’être arrêtés. Alors que l’heure limite de 10 heures approchait, un groupe de représentants d’une coalition de groupes caritatifs a aidé à rassembler et à étiqueter les effets personnels des personnes et à les transporter dans un camion de location.

Des représentants de Pathways to Housing, une organisation caritative qui passe un contrat avec le gouvernement de DC en tant qu’agent de liaison avec la population sans logement du centre-ville, sont allés de tente en tente, s’assurant que chaque personne était au courant de ce qui allait arriver.

“Brandon, ils vont venir ici et démonter ça”, a crié un travailleur à l’extérieur d’une tente fermée. “Ils arrivent, vous avez environ 10 minutes !”

La question de la forte population de sans-abri de Washington est un casse-tête à long terme pour le gouvernement du maire Muriel Bowser. Les groupes de tentes se déplacent fréquemment entre la ville et les terrains du Park Service pour tirer parti des complexités juridictionnelles spécifiques du district.

Les responsables de la ville disent avoir offert des services de proximité et un abri cohérents à tous ceux qui étaient disposés à s’engager dans le système. Mais ceux qui vivent dans le parc ont rejeté le système d’abris à court terme comme dangereux et indigne.

« Les refuges sont infestés de souris et il y a de la moisissure sur les murs. Et ils ne sont pas en sécurité », a déclaré une femme nommée Umi, qui a refusé de donner son nom de famille. Elle a dit que Bowser et Turnage “doivent aller dormir une nuit dans l’un de ces abris et voir ce que nous vivons”.

Les militants du logement disent que la plupart de ceux qui ne sont pas logés participeraient avec plaisir à un programme gouvernemental qui offre des bons pour des appartements subventionnés. Mais ce programme a été en proie à des retards et à un goulot d’étranglement causé en partie par des pénuries de personnel.

“L’une des choses qui rend cela si épouvantable est que la ville dispose de ressources suffisantes”, a déclaré Diane Yentel, présidente de la National Low Income Housing Coalition, dont le bureau surplombe le parc. “Ces personnes avaient besoin de plus de temps et la ville vient de repousser le délai.”

Ashraf Khalil, Associated Press