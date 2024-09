Park Ji Ah, connue pour son rôle dans « The Glory », est décédée à 52 ans

L’acteur Park Ji Ah est décédé aujourd’hui, le 30 septembre, à l’âge de 52 ans.

Son agence, Billions, a annoncé le 30 septembre : « Park Ji Ah est décédé aujourd’hui à 2h50 du matin à l’âge de 52 ans après avoir lutté contre un infarctus cérébral. » Les funérailles auront lieu le 2 octobre à 10h

Des milliards de personnes ont également exprimé leur profonde tristesse en déclarant : « Nous nous souviendrons toujours de la passion de feu Park Ji Ah, qui a adoré jouer jusqu’au bout. »

Park Ji Ah a fait ses débuts dans le film de 2002 Littoral et faisait partie de la Chaimoo Theatre Company. Elle a laissé une forte impression avec ses rôles dans des films comme Épitaphe (2007) et Gonjiam : l’asile hanté (2018), ainsi que dans la série originale Netflix « La Gloire »où elle incarne Jung Mi Hee, la mère du personnage de Song Hye Kyo, Moon Dong Eun. Elle avait assisté à l’avant-première VIP du film Pays des merveilles en mai de cette année.

Déclaration complète de Billions :

Il s’agit de Billions, l’agence représentant l’acteur Park Ji Ah. Nous avons le cœur brisé de vous annoncer cette bien triste et malheureuse nouvelle.

Park Ji Ah est décédé aujourd’hui, le 30 septembre, à 2h50 du matin, à l’âge de 52 ans, des suites d’un infarctus cérébral.

Sa veillée funèbre aura lieu dans la salle 2 du centre médical Asan et les funérailles sont prévues le 2 octobre à 10 heures. Des milliards de personnes se souviendront à jamais de la passion de feu Park Ji Ah, qui a adoré jouer jusqu’au bout. Une fois de plus, nous lui exprimons nos plus sincères condoléances alors qu’elle entame son dernier voyage et nous prions pour son repos paisible.