Park Hill Stakes : Sumo Sam trop fort pour ses rivaux de Doncaster sous Rossa Ryan | Nouvelles des courses

Sumo Sam a soutenu sa promenade à Goodwood avec une démonstration courageuse dans les Betfred Park Hill Fillies’ Stakes à Doncaster.

Le joueur de trois ans a pratiquement tout réussi avec une chance de 25-1 dans les Lillie Langtry Stakes le mois dernier, prospérant dans des conditions très éprouvantes pour rentrer à la maison avec un vainqueur de huit longueurs et demie.

Les bookmakers ont fait d’elle la favorite commune 4-1 à Town Moor et Rossa Ryan n’avait pas droit à autant de corde que Tom Marquand était autorisé à Goodwood.

Sumo Sam et Rossa Ryan remportent les Park Hill Stakes à Doncaster





Elle détenait un avantage de trois longueurs dans la ligne droite, mais semblait être une cible facile puisque le troisième Lmay et le finaliste One Evening lui ont lancé de gros défis.

Ils n’ont cependant pas réussi à se démarquer de Sumo Sam, qui s’est imposée d’une longueur et demie sous les couleurs portées à la victoire par Snurge au St Leger 1990 pour l’écurie Paul Cole, qui partage désormais sa licence avec son fils Oliver.

Betfair a réduit le vainqueur à 10-1 sur 16 ans pour la course Pouliches & Mares à Ascot lors de la Journée des Champions.

Oliver Cole a déclaré : « Elle s’est sentie un peu seule devant et a ensuite creusé profondément. C’est une pouliche très classe et très, très coriace et très, très joueuse.

« C’était vraiment impressionnant, n’est-ce pas ? A deux stades, on pensait qu’elle allait tomber dans un trou, mais elle était ultra-en forme, en très bonne forme et très fraîche.

« Ce terrain (doux) semble être important pour elle. Ce n’est pas aussi doux qu’à Goodwood, mais rien ne l’est vraiment.

« Elle est potentiellement un cheval de Coupe pour l’avenir. Quelques kilomètres plus loin, vous pensiez qu’elle avait été battue et elle s’en est sortie – c’est assez incroyable ce qu’elle a fait. Je suis vraiment surpris, pour les mots. »

Concernant l’avenir, il a ajouté : « Elle pourrait potentiellement (aller à Ascot), ou il y a le Prix de Royallieu en France. Elle y est inscrite et on arrive normalement sur un terrain mou, donc c’est une possibilité certaine. »