Park Boys remporte trois titres consécutifs du tournoi OVAC 5A | Actualités, Sports, Emplois

ST. CLAIRSVILLE – Pour la troisième fois consécutive, Wheeling Park est champion de football masculin de classe 5A de l’OVAC. Les Patriots, deuxième tête de série (13-2-1), ont battu Morgantown, tête de série n°1, par un score de 3-1 sur le terrain artificiel du Red Devil Stadium de St. Clairsville.

Avec cette victoire durement gagnée, qui a vengé un revers de 2-1 à Morgantown plus tôt cette saison, Wheeling Park s’est retrouvé à égalité avec Linsly et Weir pour le plus grand nombre de titres de football masculin. Les trois écoles en ont 12. Les autres titres des Patriots sont arrivés en 1991, 1993, 1997, 1999, 2008-11, 2019, 2021-22.

« C’est toujours l’un de nos objectifs au début de chaque saison », a déclaré l’entraîneur-chef de Wheeling Park, Mario Julian, qui a enregistré son huitième titre en tant qu’entraîneur. « Nous avions deux matchs pour gagner, et nous l’avons fait aujourd’hui.

« Nous nous sommes battus et nous nous sommes battus. C’est une bonne équipe de Morgantown », a-t-il ajouté.

Le milieu de terrain de deuxième année Sam Rockey a donné aux Patriots, classés n ° 2 dans la classe AAA de Mountain State derrière les Mohigans (11-3-1), une avance de 1-0 au milieu de la première mi-temps lorsqu’il a trouvé le fond des filets sur une passe décisive. par Wilson Hanna.

«Nous avons joué le ballon à notre milieu de terrain central, Luke Dunaway, et il a joué un ballon parfait à Wilson. Il a envoyé un superbe centre à Sam et il l’a frappé à la maison », a déclaré Julian à propos des premiers buts.

Cela est resté ainsi jusqu’à ce que Morgantown tire même sur un coup de pied direct d’Aidan Stire à la 50e minute. Le but est venu de 45 mètres et a navigué dans le coin supérieur gauche du filet et juste devant un gardien de but de Wheeling Park, Gavin Border.

Mais avant que les supporters ne se réinstallent dans leurs sièges, les Patriots ont définitivement pris les devants une minute plus tard. Hanna a marqué le but grâce à un effort incroyable.

« Wilson est un grand enfant pour une étudiante en deuxième année », a déclaré Julian à propos d’Hanna. « Nous lui avons dit de tenir le ballon et d’être patient. Ils devront vous renverser pour vous l’enlever. Ils ne l’ont pas renversé et il a mis le ballon au fond des filets.

Morgantown a menacé à plusieurs reprises au cours des 20 dernières minutes, Border se tenait debout entre les poteaux. Le junior a enregistré neuf arrêts sur 18 tirs.

« Le championnat signifie plus que simplement obtenir un blanchissage », a déclaré Border. « Tout le monde est monté en défense. Ma ligne arrière a bien joué toute la saison.

Alors que Border tenait les Mohigans à distance avec quelques arrêts acrobatiques, l’offensive a continué à mettre les balles au fond des filets.

La sensation junior Tresz McLeod a utilisé un jeu de jambes sophistiqué avant d’envoyer le ballon devant le gardien de Morgantown. Le buteur, seul, est intervenu à la 76e minute et a coupé le vent aux visiteurs.

«C’était un beau but. Tresz a affronté 3-4 joueurs », a félicité Julian. « Il a été un peu mordu par un serpent en première mi-temps. Il a eu quelques occasions mais n’a pas pu finir, donc c’était bien de le voir marquer un but.

« Nous sommes amochés. Ils sont tabassés. C’était un combat aérien », a proposé l’entraîneur-chef de Morgantown, Sam Snyder. « En général, je pense que nous avons plutôt bien joué. »

Wheeling Park a battu Dover pour remporter le championnat 2021 et a battu l’Université la saison dernière.







