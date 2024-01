PARIS VOIT SINATRA ! -eParisExtra.com

Si vous avez manqué le spectacle à la Sinatra au Théâtre Communautaire de Paris le 20 janvier, vous avez raté un Grand Spectacle. Ricki Derek est un artiste basé dans la région de Dallas qui interprète des chansons “Grandement influencé par Sinatra, Dino, Tony Bennett, Mel Torme, Tom Jones, Bobby Darin et Sammy Davis Jr, pour n’en nommer que quelques-uns.” DR

Ricki a débuté en 1998 avec la mentalité de présenter des spectacles comme les grands des premières années de Vegas. Sa pensée est que le public vient voir un spectacle et oublie ses problèmes pendant un moment, c’est donc ce qu’il fait quand vient l’heure du spectacle, il divertit. Quand je lui ai posé des questions sur ses débuts, il a répondu «Je suis passé du chant dans le coin des bars de quartier à mon premier grand show solo que j’ai monté. J’étais finalement prêt à faire mes débuts à Dallas au Red Room, je me suis réveillé avec la nouvelle que Sinatra était décédé. Quand je me suis présenté au concert, il y avait des chaînes d’information locales pour en parler parce que personne ne faisait vraiment ce que je faisais. À partir de là, Ricki a décollé, a commencé à jouer partout et en a fait une carrière à temps plein. «J’adore la musique que je fais. C’est intemporel et les gens de tous âges l’apprécient. J’ai un peu l’impression que tant que je le peux, c’est mon travail de continuer à porter le flambeau.

Il se produit régulièrement au Scat Lounge de Fort Worth où il est partenaire. Petite remarque, je l’ai vu deux fois là-bas. Pour y accéder, vous empruntez une ruelle et là, au milieu du mur, se trouve une porte d’ascenseur avec le panneau Scat au-dessus. Il est situé au sous-sol du bâtiment historique Woolworth à Sundance Square et dégage cette ambiance clandestine des années 1920. Ricki a déclaré que le Scat Lounge avait 16 ans et figurait dans le Top 100 des clubs de jazz du monde du magazine Downbeat depuis plus de 10 ans.

Ce spectacle, sponsorisé par Cigares et salon Rigby’s et tenu au Théâtre Communautaire de Parise sur la Plaza Square, dans le centre-ville historique de Paris, au Texas, la salle était pleine. Ricki a joué pas mal de morceaux rendus populaires par Sinatra ainsi que certains Dean Martin, Nat King Cole et ceux énumérés ci-dessus… pour n’en nommer que quelques-uns avec son groupe « Vegas Six ». Il a dit que sa set list pour la soirée était « Pour la plupart des arrangements originaux qui rendent hommage à l’enregistrement original ou, dans certains cas, aux versions live. Nous aimons avoir ce genre d’attaque swing de Count Basie dans la plupart de mon émission.

Nous l’avons interrogé sur ses « débuts internationaux au Texas » à Paris et il a répondu « Le défilé parisien a été très amusant car le public était impliqué dès le début, mais respectueux et engagé. Nous avons tous passé un bon moment et apprécié l’after party Meet & Greet à Rigby’s !

Il a hâte de jouer à nouveau à Paris et a déclaré qu’il pourrait emmener sa femme pour un week-end d’escapade au 1st Street Lofts, dans un restaurant du centre-ville et bien sûr avec un bon bourbon et un cigare au Rigby’s.

Il a un nouvel album qui sortira au printemps intitulé « Reprized » et il propose des versions jazzy de morceaux pop. Vous pouvez le trouver jouant à divers endroits du métroplex avec son Quartet of 4 Four, Vegas Six, un orchestre de 20 musiciens, n’importe quelle combinaison allant jusqu’à 24 instruments, ou tout simplement en solo appuyé contre un piano. De la part de tous ceux à qui j’ai parlé lors du spectacle et de l’after party, ils sont prêts à ce que Ricki revienne et se divertisse dès que nous pourrons le programmer ! Si la musique et les divertissements d’une journée passée vous manquent, vous ne voudrez pas les manquer la prochaine fois qu’il sera en ville.

Écrit par : JD Marrs

http://rickiderek.com/

http://scatjazzlounge.com/

https://www.facebook.com/rigbyscigars

https://pctonstage.com/