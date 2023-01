Paris veut des éclaircissements de l’ex-colonie

Les médias d’État au Burkina Faso avaient rapporté que les autorités voulaient que les troupes françaises partent

La France demande des éclaircissements au Burkina Faso sur l’avenir de sa présence militaire dans l’ancienne colonie, a déclaré dimanche le président Emmanuel Macron. Les médias d’État de la nation africaine ont affirmé la veille que les autorités de Ouagadougou souhaitaient le départ du contingent militaire français.

S’adressant aux journalistes, le président français a appelé à «prudence,” en disant qu’il y a “grande confusion” sur le dernier rapport des médias.

“Nous attendons des éclaircissements de la part de [President] Traoré,», a déclaré Macron, cité par Le Monde.

La semaine dernière, l’Agence d’Information du Burkina (AIB) a rapporté que les dirigeants burkinabè avaient dénoncé l’accord supervisant la présence des troupes françaises dans la nation africaine. Paris a désormais un mois pour retirer ses forces, selon les médias.

Il y a actuellement 400 soldats des forces spéciales françaises stationnés au Burkina Faso dans le cadre d’un effort visant à vaincre une insurrection islamiste qui sévit dans la région depuis 2015.

Cependant, de nombreuses personnes dans le pays sont de plus en plus frustrées par la présence militaire française, et un certain nombre de manifestations ont eu lieu ces derniers mois. Les manifestants disent que les forces françaises sont incapables de protéger les civils contre les djihadistes.

La dernière manifestation a eu lieu vendredi dans la capitale, Ouagadougou, avec des centaines de militants scandant des slogans anti-français.

Plus tôt ce mois-ci, le Burkina Faso a ordonné à l’ambassadeur de France de quitter le pays.

En novembre 2022, le président Macron a annoncé la fin de l’opération anti-insurrectionnelle Barkhane dirigée par la France dans la région du Sahel, qui comprend le Burkina Faso.

Paris avait retiré ses troupes du Mali voisin plusieurs mois auparavant, alors que les relations entre l’ancienne colonie et la France se détérioraient.