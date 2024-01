Paris va interdire les voitures sur la moitié de la place de la Concorde après les JO de 2024

L’époque de l’accès illimité des automobilistes à l’emblématique place de la Concorde à Paris touche à sa fin.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a déjà pris des mesures significatives visant à réduire la congestion automobile et à améliorer la qualité de vie des piétons, a clairement exposé sa vision de la plus grande place de la ville dans un article publié dans La Tribune Dimanche.

Un lieu de changement

La place est située dans le huitième arrondissement, à l’est des Champs-Elysées. Il a connu de nombreux changements et pourrait être considéré comme reflétant l’évolution des attitudes et des valeurs de la France. Initialement nommé Place Louis XV, le site de 7,6 hectares a été planifié et construit par l’architecte Ange-Jacques Gabriel pour honorer le roi avec une statue équestre, et a été achevé en 1772. Mais presque immédiatement, il est devenu un foyer de mécontentement à l’égard de la monarchie.

© Photographe parisien | Février Photographie sur Unsplash

Après que les Français ont renversé la monarchie et qu’elle a été rebaptisée Place de la Révolution, elle est devenue un lieu d’exécution par guillotine. Plus de 1000 personnes ont été exécutées pendant la Révolution, dont le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette. Des Expositions universelles à la libération de Paris après la Seconde Guerre mondiale et à la victoire de la Coupe du monde de 1998, elle a été un lieu de célébration nationale.

Rendons-le au peuple

Hidalgo présente désormais ses projets comme un moyen de reprendre la place aux automobilistes et de la restituer au peuple, affirmant que « la place réservée à l’automobile dans ce lieu emblématique n’aura été qu’une parenthèse dans l’histoire ». En fait, elle affirme qu’en limitant l’accès des voitures à la moitié de sa superficie, « la circulation est plus fluide ». Les Jeux olympiques de 2024 dans la ville serviront de tremplin pour cette initiative.

Une refonte majeure et un rafraîchissement de ses fontaines lui permettront d’accueillir diverses manifestations au cours de la grande fête sportive de l’année, du basket-ball au BMX freestyle, en passant par le breakdance et le skateboard, sans oublier la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques (28 août au le 8 septembre), il jouera un rôle majeur dans le dispositif d’accueil de Paris.

Une promenade majeure

Après cela, seule la moitié de la place sera restituée aux automobilistes, selon Hildago, le reste devenant une promenade majeure. Avec le Trocadéro et Iéna et le Champ-de-Mars, la Place offrira « 50 hectares d’espaces de promenade piétons et végétalisés », accompagnés de « 60 km de pistes cyclables supplémentaires ».

Les options de transport durables et multimodales, les espaces verts accessibles et la réduction de la pollution figurent en bonne place dans l’agenda d’Hidalgo.