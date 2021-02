Le Conseil de Paris a voté pour interdire la vente d’oiseaux et d’autres animaux vivants, le célèbre marché aux oiseaux de la capitale française près de la cathédrale Notre-Dame devant la fermeture pour des raisons de bien-être animal.

La mairie de Paris a pris la décision car les responsables ont estimé que les oiseaux étaient détenus dans des conditions de surpeuplement et que les besoins et le bien-être des animaux n’étaient pas pris en compte. On craignait également que le marché, qui remonte au XIXe siècle, n’encourage le trafic d’oiseaux.

Actuellement, 13 entreprises sont autorisées à opérer sur le marché, dont sept vendent des oiseaux, mais les responsables de la ville ont constaté que, ces dernières années, des marchands ambulants non autorisés ont apparemment utilisé le site pour colporter leur commerce illégal.

Des groupes de protection des animaux tels que Paris Animaux Zooplis (PAZ) avaient appelé les responsables à fermer le marché aux oiseaux, appelant à son existence «Cruel et archaïque», avec une pétition recueillant 2500 signatures d’individus qui pensaient que les animaux étaient privés «De leur liberté et de leur comportement le plus élémentaire.»

La décision de fermeture fait suite à un vote du Conseil de Paris en décembre qui visait à rénover le marché et à améliorer son règlement intérieur, ainsi qu’à une enquête de 2013 de l’Office national de la chasse et de la faune (ONCFS) qui a abouti à l’arrestation de sept personnes et à la saisie. des dizaines d’oiseaux. Le marché devrait recevoir 5 millions d’euros (6,05 millions de dollars) entre 2023 et 2025 en fonds de rénovation.

Le gouvernement local de Paris a travaillé pour résoudre les problèmes de droits des animaux dans la ville, notamment en interdisant la vente de chatons et de chiots de moins de six mois dans les animaleries à partir de 2022 et en interdisant l’utilisation d’appâts vivants par les pêcheurs à la ligne.

