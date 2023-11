‘Paris! The Show’ amène la musique de Piaf, Brel, Baker et Chevalier au MAC le 18 novembre

“Paris! The Show”, un hommage aux plus grandes chansons françaises de l’après-guerre, sera présenté au McAninch Arts Centre à 19h30 le samedi 18 novembre.

Créées par les producteurs du populaire « Piaf! The Show », les chansons présentées dans cette production incluent celles rendues populaires par Edith Piaf, Jacques Brel, Joséphine Baker, Maurice Chevalier et plus encore. Cette production est réalisée entièrement en français.

“Paris! The Show” tourne autour de l’histoire d’Emily, une jeune Américaine qui rêve de devenir une artiste célèbre, arrive à Paris. A Montmartre, elle croisera la route d’Edith Piaf, deviendra son amie, sa confidente et son âme sœur, et tombera amoureuse de Charles, un jeune chanteur vivant à Pigalle. Une romance s’épanouira dans une ville où l’amour triomphe de tout.





“Paris ! Le Spectacle” voyage de Montmartre jusqu’aux scènes des grands cabarets parisiens de l’après-Seconde Guerre mondiale.

– Avec l’aimable autorisation de Xiù

Cette production présente une magnifique scénographie qui transporte les invités de Montmartre sur les scènes des grands cabarets parisiens de l’après-Seconde Guerre mondiale. Avec son live band, ses costumes chics et son casting exceptionnel, “Paris! The Show” donnera au public l’impression de déambuler sur les quais de Seine.

Le casting comprend les chanteuses Stéphanie Impocco dans le rôle d’Emily et Nathalie Lermitte dans le rôle d’Edith Piaf, un rôle que le public du MAC l’a vue jouer lorsque « Piaf ! The Show » est monté sur la scène du MAC en 2022.

Ils seront rejoints par le chanteur Jules Grison dans le rôle de Charles. Parmi les autres membres du casting figurent les danseurs Karine Soucheire et Jean-François Duboug, le percussionniste Benoit Pierron, l’accordéoniste Frédéric Viale, le pianiste et directeur musical/arrangeur Philippe Villa et le contrebassiste Giliard Lopez. Le créateur et producteur du spectacle est Gil Marsalla, qui a réussi à faire du patrimoine musical français un succès mondial grâce aux spectacles qu’il produit et met en scène.

Les billets coûtent entre 50 et 60 $. Pour des billets ou plus d’informations, visitez AtTheMAC.org ou appelez le (630) 942-4000. La billetterie est ouverte de midi à 18 heures du mardi au samedi et deux heures avant les représentations.

Le McAninch Arts Center est situé sur le campus du College of DuPage, 425 Fawell Blvd. à Glen Ellyn.