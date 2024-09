Paris sur les joueurs de la WNBA d’A’ja Wilson mardi contre Seattle Storm 17/09/2024

Jeu: Les Aces de Las Vegas contre les Storm de Seattle

Points Prop: 27 – Plus de (-105) Moins de (-125)

Rebonds Prop: 12 – Plus de (-110) Moins de (-120)

Passe décisive Pilier : 2 – Plus de (+105) Moins de (-135)

La Climate Pledge Arena de Seattle, Washington, est l’endroit où A’ja Wilson et les Las Vegas Aces tenteront de battre le Seattle Storm le mardi 17 septembre 2024. Si vous cherchez à parier sur les paris sur les joueurs de Wilson, ils commencent à 12 planches, 27 points et 2 passes décisives.

Statistiques de la saison d’A’ja Wilson

Elle a un taux de réussite au tir de 51,9% et un taux de réussite à 31,7% à trois points. Le total de Wilson pour les AST jusqu’à présent cette année est de 86 et elle a récupéré 444 rebonds au total (79 rebonds de deuxième chance et 365 rebonds en défense). Le FT% de Wilson est de 84,5% sur la campagne et elle est propriétaire d’un eFG% de 53,2%. Du côté défensif du ballon, A’ja Wilson a une moyenne de 1,8 STL et 2,6 rejets par sortie. En 37 sorties, elle détient une moyenne de 27,0 points par match, 12,0 rebonds au total et 2,3 passes décisives jusqu’à présent cette année. Elle a été sur le parquet pendant 1 273 minutes jusqu’à présent cette année et a marqué 1 000 points.

Statistiques de carrière d’A’ja Wilson

Le taux de réussite aux tirs de Wilson est de 49,7 % et elle réussit 34,5 % de ses tirs à trois points au cours de sa carrière WNBA. Wilson a passé 7 049 minutes sur le terrain ainsi que 270 STL et 441 BLK au cours de sa carrière de basketteuse professionnelle. En défense, A’ja Wilson a une moyenne de 1,2 STL et 2,0 rejets par match au cours de sa carrière de basketteuse professionnelle. Elle a marqué 4 761 points, 489 AST et 2 081 rebonds au cours de sa carrière WNBA. Lorsqu’elle attaque le panier, elle a une moyenne de 24,3 points par match, 2,5 AST et 0,3 tirs réussis à distance au cours de sa carrière WNBA. Wilson obtient 9,2 rebonds au total par match (1,9 rebond offensif et 7,3 rebonds défensifs) et tire à 81,5 % sur la ligne des lancers francs jusqu’à présent dans sa carrière de basketteuse professionnelle.

A’ja Wilson 5 derniers matchs

Adversaire Minutes Points Aides Rebonds

Le Soleil du Connecticut 35 29 3 9

La fièvre de l’Indiana 36 15 1 17

La fièvre de l’Indiana 34 27 2 12

Le Soleil du Connecticut 37 20 0 8

Le ciel de Chicago 35 30 3 14







A’ja Wilson contre le Storm de Seattle

En 21 matchs, A’ja Wilson a réalisé en moyenne 1,3 interceptions par match, 1,9 contres et 32,2 minutes de jeu au cours de sa carrière professionnelle de basket-ball contre le Seattle Storm. Wilson a un pourcentage de tir réel de 56,0 %, et a réussi 82,8 % de tirs depuis la ligne des lancers francs au cours de sa carrière WNBA contre le Seattle Storm. Son pourcentage de tirs à trois points est de 42,9 %, et son taux de réussite aux tirs est de 49,3 %. Wilson a réussi 222 rebonds contre le Storm et a accumulé 47 passes décisives. Le total de interceptions de Wilson contre le Storm est de 28, et elle a repoussé 39 tirs. Du côté offensif, elle a une moyenne de 21,5 points et 2,2 passes décisives par match.

Les 5 derniers matchs des Las Vegas Aces

Las Vegas a réussi 41,1 % de ses lancers francs (29 sur 59) et 5,6 % de ses tentatives de lancers francs sur les cinq derniers matchs. Le pourcentage à trois points des Las Vegas Aces est de 34,8 % au cours des cinq derniers matchs, et ils ont un taux de 2 points de 44,3 %. A’ja Wilson est responsable de 7,5 % des passes décisives au cours de leurs cinq derniers matchs, avec une moyenne de 1,5 par match. Elle a marqué 28,8 % des points et capte 36,4 % des rebonds de l’équipe. Ils ont une moyenne de 70,0 points par match et captent 27,5 rebonds au total au cours de leurs 5 derniers matchs.

A’ja Wilson 10 derniers matchs

En attaque, Wilson a une moyenne de 2,3 passes décisives par match en plus de 27,4 points et 0,9 ballon perdu. Wilson a accumulé 23 passes décisives ainsi que 12 passes décisives et 105 tirs au panier. Son pourcentage de réussite aux tirs réels est de 56,5 % et elle tire à 76,7 % depuis la ligne des lancers francs lors de ses 10 dernières sorties. Lors de ses dix derniers matchs, elle détient une moyenne de 12,4 rebonds par match, 1,7 faute personnelle et 6,1 lancers francs. Wilson est sur le terrain 35,1 minutes par match (10,5 tirs au panier et 20,9 tentatives de panier) et réussit 50,8 % de ses tirs lors de ses 10 derniers matchs. A’ja Wilson a compilé 24 rejets lors de ses 10 derniers matchs, ainsi que 124 rebonds et 274 points.

Le choix de Guy Bruhn : prendre le Under Assists (-135)

