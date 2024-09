Paris sur les Diamondbacks contre les Astros pour le match de baseball du dimanche soir

Pari accessoire n°1 : Yordan Alvarez Plus de 1,5 buts au total

-105 chez SportsInteraction

Yordan Alvarez et Jose Altuve ont joué un rôle déterminant dans la victoire des Astros de Houston lors des deux premiers matchs de cette série. Les deux vedettes ont réussi 5 coups sûrs en 8 présences au bâton, avec quatre points et sept points produits lors du premier match. Ils n’ont pas baissé de régime samedi, avec un score de 6 coups sûrs en 10 présences au bâton, trois points et deux points produits dans une autre victoire.

Alvarez a été en pleine forme, accumulant plusieurs buts totaux dans six de ses dix derniers matchs avec une moyenne de 3,9 buts totaux sur cette période. Les cotes de la MLB ont fixé sa valeur de base totale à 1,5 avec une cote de -105 pour le Over – et j’y crois.

Il affrontera Ryne Nelson, un droitier qui lance vers le contact avec un taux de réussite de 18 % dans le quatrième percentile. Cela devrait signifier que le cogneur fera contact à quelques reprises dimanche, et quand il le fait, cela donne généralement des résultats favorables.

Le jeune homme de 27 ans est un chouchou de l’analyse, se classant au 99e percentile en xwOBA (.419) et xSLG (.616) et au 98e percentile en xBA (.309). À l’inverse, Nelson se classe au 14e percentile en xBA (.269) et pourrait être bombardé.

Donnez-moi le Over sur Alvarez dans un match positif contre un lanceur qui ne rate généralement pas de battes et a tendance à autoriser des coups sûrs.