Paris sur la Premier League: Retour James Maddison et Harvey Barnes pour diriger Bournemouth en lambeaux | Nouvelles du football

Notre pronostiqueur Jones Knows est à la recherche d'un gagnant indispensable dans sa colonne des meilleurs paris et soutient James Maddison et Harvey Barnes pour briller.

Comment nous sommes-nous entendus la dernière fois ?

L’une des parties les plus délicates de ce travail consiste à essayer de déchiffrer ce qui constitue un “meilleur pari” sur les 10 matchs de Premier League que j’analyse chaque semaine. Cela est généralement décidé par le prix erroné, ajouté avec un peu d’instinct. De temps en temps, les paris mentionnés dans la colonne de prédiction globale qui n’atteignent pas tout à fait le niveau de valeur requis pour être classés comme un meilleur pari vont et s’envolent, tandis que les meilleurs paris tombent au bord du chemin. Le week-end dernier en était un excellent exemple.

Leandro Trossard a conseillé de marquer à tout moment à 9/2 et James Maddison de marquer en premier à 6/1, tous deux bloqués dans la colonne des pronostics, mais les meilleurs paris sont allés vers le sud, nous emmenant plus loin dans le rouge.

Ruben Neves pour marquer un penalty à 15/2 était trop cher, mais ce n’était tout simplement pas la bonne situation pour soutenir les Wolves, avec une confiance si faible dans les zones offensives. Il va en mettre un très bientôt, alors gardez-le à l’esprit. Je commençais à espérer qu’Arsenal et Tottenham se terminent par un match nul et plus de 50 points de réservation à la mi-temps, mais ironiquement, c’est l’expulsion d’Emerson Royal qui a mis fin à ces rêves. Nous repartons.

P+L = -7,5

1pt sur James Maddison pour marquer lors d’une victoire à Leicester à Bournemouth (7/2 avec Sky Bet – Bet Here!)

1pt sur Harvey Barnes pour marquer lors d’une victoire à Leicester (5/1 avec Sky Bet – Bet Here!)

1pt sur Maddison et Barnes pour marquer dans une victoire à Leicester (14/1 avec Sky Bet – Bet Here!)

Vous vous souvenez quand j’ai donné un pourboire à Leicester pour terminer parmi les six premiers cette saison ? Une infraction révocable, probablement.

Mais, comme Brendan Rodgers, j’ai esquivé et plongé avec beaucoup d’effet. L’équipe de Rodgers reste une force d’attaque avec laquelle il faut compter quand on chante – comme on le voit dans la confortable victoire sur Nottingham Forest. Harvey Barnes et James Maddison sont parmi les six meilleurs joueurs, capables d’une qualité extrême à tout moment et la série de buts de Leicester lors de 27 de leurs 28 derniers matchs à l’extérieur est assez extraordinaire.

Maintenant, au début de la saison, si vous m’aviez offert 11/10 sur Leicester battant Bournemouth loin de chez moi, j’aurais cassé votre main, cassé votre autre main et pris les deux jambes pour le dessert. Les choses ont-elles trop changé depuis le premier coup de pied ? Bournemouth est plus difficile à battre maintenant, mais reste la pire équipe de la Premier League selon les statistiques, perdant les quatre buts attendus sous Gary O’Neil.

En additionnant tout cela, il est difficile de ne pas être enthousiasmé par les perspectives de Barnes et Maddison de jouer un rôle central dans une victoire à l’extérieur.

Maddison compte désormais 14 buts lors de ses 11 dernières apparitions en Premier League – seuls Harry Kane, Erling Haaland et Kevin De Bruyne ont produit une production plus importante. Sur ces 14 participations, neuf ont été des buts, l’identifiant comme l’arme d’attaque la plus dangereuse de Leicester. Il nous a rendu service en marquant premier le week-end dernier à 6/1 et son prix de 9/2 avec Sky Bet pour qu’il marque dans une victoire à l’extérieur ici est trop gros pour être refusé.

Soutenir Barnes également à 5/1 pour marquer dans une victoire à l’extérieur est parfaitement logique sur le plan financier. Lorsqu’il est en forme, il est un joueur capable d’appeler l’Angleterre et est très direct dans son approche, ce qui en fait toujours une option sur les marchés des tirs et des buts. Il réalise en moyenne 3,19 tirs par 90 minutes en 2022 pour un ratio de buts de un tous les 0,35 matchs, une statistique qui fait de lui le 26e attaquant le plus clinique de toute la Premier League de joueurs à avoir joué 1000 minutes depuis le 1er janvier.

Un joueur avec ce record fait un attrait significatif non seulement dans son prix de buteur, mais aussi dans ses chances de tir où il est évalué à 5/6 avec Sky Bet pour en avoir trois ou plus et 2/1 pour quatre ou plus. Faites votre choix parmi un éventail d’options impliquant Maddison et Barnes ou optez pour le jackpot des deux pour marquer dans une victoire à Leicester à 14/1 avec Sky Bet.

Il y a de l’argent à gagner.

Triplé de 1,5 pt sur West Ham pour battre Fulham et moins de 3,5 buts, Solly March pour avoir deux tirs ou plus contre Tottenham et Harvey Barnes pour avoir trois tirs ou plus contre Bournemouth (8/1 avec Sky Bet – Bet Here!)

Dans ma quête pour reculer sous les buts à West Ham contre Fulham, en raison du fait que les deux équipes aiment une contre-attaque, je vais également devenir gourmand et lancer une victoire de West Ham dans le mélange car je ne suis pas convaincu que cette défense de Fulham est à la hauteur des standards de la Premier League malgré un début de vie audacieux au sommet. Ils ont marqué au moins deux buts lors de sept de leurs neuf matchs dans toutes les compétitions cette saison, y compris contre Crawley Town en Coupe Carabao. Et, leurs buts attendus contre les données en Premier League sont officiellement les pires de la ligue maintenant après le week-end dernier contre Newcastle (15,2). Les doutes sur la forme physique d’Aleksandar Mitrovic, qui a marqué 68 buts lors de ses 76 derniers matchs pour le club et le pays, rendent également difficile de prévoir un résultat positif à Fulham.

Samedi 8 octobre 17h00



Coup d’envoi 17h30





Je lance également deux jeux de valeur très forts sur le marché des coups. Bien sûr, l’un d’eux est Solly March, qui semble prêt à continuer à jouer un rôle très offensif pour le nouveau patron de Brighton, Roberto De Zerbi. Il devrait couvrir sa ligne de deux coups contre Tottenham, qui expédie des coups pour le plaisir. Et, comme mentionné ci-dessus, Barnes devrait voir beaucoup d’action à Bournemouth et peut tirer au moins trois coups dans le match. Le 8/1 semble valoir la peine d’être pris avec les trois jeux simples criant de valeur.