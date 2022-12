Paris sur la Premier League: retour combiné sous 10,5 buts en première mi-temps alors que la Premier League revient le lendemain de Noël à 11/4 | Nouvelles du football

Jones Knows est de retour avec ses meilleurs paris et a un tir 11/4 pour attaquer sur la liste des matchs du Boxing Day impliquant un manque de buts en première mi-temps.

Il est temps de vous réveiller de votre sommeil en Premier League. Attendez, Arsenal a cinq points d’avance en tête du classement ? Je vais avoir besoin de plus de café.

Du point de vue des paris, s’adapter au tarif national après ce qui était une Coupe du monde loufoque qui était nettement de mauvaise qualité mais pleine de drames va prendre quelques matchs. Tout comme le début d’une saison, mes enjeux et mes angles forts potentiels vont être minces sur le terrain au cours de la semaine prochaine, en grande partie grâce à la confiance et à une véritable idée de la façon dont les équipes / joueurs s’adaptent à cet étrange calendrier. Rappelez-vous, nous avons encore 23 jours de match pour gagner notre argent.

Il reste 69 points à gagner dans cette Premier League. C’est le moment de regarder, de se ressourcer et de laisser le flux de la saison reprendre forme avant de s’investir trop lourdement. Il n’est pas nécessaire de se balancer pour les limites au premier tour. Donc, c’est juste le seul jeu à faible enjeu pour Boxing Day de votre part en utilisant un peu de théorie de devinette instruite. Comme je m’attends à des débuts de matchs lents, un peu comme les tendances le montrent lors du premier tour de matches au cours d’une saison. Cela pourrait être des vibrations similaires.

P+L = +5,5

2 points sur les moins de 10,5 buts combinés en première mi-temps à marquer sur les 10 matches de Premier League entre le 26 et le 28 décembre (11/4 avec Sky Bet – Bet Here !)

S’aventurer en territoire inconnu en matière de paris peut être effrayant, mais cela peut également créer des opportunités si vous utilisez vos connaissances et votre expérience à votre avantage. Ce redémarrage est le territoire inconnu.

Personne ne peut vraiment prévoir comment la Coupe du monde et les étranges programmes de remise en forme de mi-saison pour les joueurs affecteront les résultats des matchs, mais cela vaut certainement la peine d’investir dans certaines théories dites de “devinettes éclairées” pour essayer de se placer du bon côté d’un marché ou deux. J’ai essayé d’analyser cet ensemble de matchs du Boxing Day comme si c’était le début d’une nouvelle saison. Alors, quelles tendances ou schémas pouvons-nous utiliser à partir de Gameweek Ones des 10 dernières saisons pour potentiellement nous orienter vers une voie rentable ?

D’après mes recherches, cela tourne autour de démarrages lents pour les matchs.

Certaines équipes peuvent sortir des blocs le jour de l’ouverture, mais traditionnellement, les matchs sont de nature plus cagi, les joueurs prenant moins de risques et restant simples avec un manque d’entraînement de match dans le casier. Lors de l’analyse des 10 dernières séries de matchs du week-end d’ouverture – un échantillon de 100 matchs – les données montrent que les buts par match et les tirs par match sont légèrement inférieurs à la moyenne globale que nous verrions habituellement. Il ne laisse tomber que 0,1 de but et 0,7 de tir, mais malgré les petites marges, c’est un angle durable à exploiter si vous deviez le suivre contre les attentes du marché.

Le facteur le plus remarquable qui m’a amené à investir dans le faible angle de but en première mi-temps au cours des 10 prochains matches est le moment du premier but d’un match lors des matches d’ouverture du week-end. La moyenne que nous avons constatée cette saison pour la minute moyenne pendant laquelle un but est marqué est de 28 minutes, cependant, lors de l’évaluation de ces 100 matchs de la Gameweek 1, la moyenne des buts d’ouverture s’élève à 31 minutes – ce qui est conforme à la théorie selon laquelle les jeux pourraient potentiellement prendre plus de temps pour exploser en action avec des joueurs pas tout à fait à pleine vitesse.

Ce retard dans le premier but m’a piqué les oreilles d’un possible nombre de buts en première mi-temps inférieur à la moyenne sur les 10 matches de Premier League entre le lendemain de Noël et le 28. On s’attend à ce que 12 buts soient marqués dans la première moitié de ces 10 matches, ce qui me semble un peu élevé.

J’aime l’apparence du prix des sous-buts offert par Sky Bet et je suis heureux de réduire un peu le prix à 11/4, ce qui signifie que nous devrons voir 10 buts ou moins marqués sur les 10 matchs. Nous pouvons nous en permettre un à chaque match ou à peu près, mais j’espère que des joueurs comme Everton contre les Wolves, Leicester contre Newcastle et Arsenal contre West Ham pourraient nous aider avec une première mi-temps ou deux sans but.

Bonne chance si queue.