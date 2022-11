Paris sur la Premier League: Retour Aleksandar Mitrovic pour marquer une tête à 8/1 contre Manchester City | Nouvelles du football

Notre pronostiqueur Jones Knows a quatre paris à attaquer tout au long du week-end de Premier League avec 8/1 Aleksandar Mitrovic au centre de ses pensées.

Comment s’est-il passé la semaine dernière ?

Je me sentais comme Brenton Andreasik la semaine dernière. Pas au courant de son travail ? Je vais vous renseigner.

Il s’est effondré de Who Wants To Be A Millionaire à la première question.

La question : « Prendre des selfies dans des cuisines que vous ne pouvez pas vous permettre et faire une « pause boulettes de viande » sont deux choses que Buzzfeed dit que tous les vingt ans font lors de leur premier voyage où ?

Les quatre réponses possibles étaient a) à Paris, b) à Londres, c) à Rome et d) à Ikea.

Il a répondu, de façon confiante aussi, Rome. Oui vraiment.

Absolument inutile. Ça ne s’aggrave pas beaucoup. Et cela décrivait parfaitement mes efforts de punting le week-end dernier où quatre points sont allés au sud de manière embarrassante.

Ma théorie de Bournemouth contre Tottenham, Brentford contre Wolves et Brighton contre Chelsea pour produire un faible nombre total de buts était trop mauvaise pour être vraie. J’ai joué la ligne des moins de 5,5 buts. Il y avait 12 buts. Et, le jeu des deux équipes qui n’ont pas marqué dans tous ces trois matchs à 8/1 n’a pas non plus été excellent, c’est le moins qu’on puisse dire. Chaque équipe a marqué.

Je me demande si Brenton Andreasik a envie d’une bière ?

P+L = -2

1pt sur Aleksandar Mitrovic pour marquer de la tête face à Manchester City (8/1 avec Sky Bet – Bet Here !)

Un joueur de classe mondiale d’une telle cruauté devant le but – seul Erling Haaland a un meilleur ratio minutes-but que Mitrovic (113 minutes) cette saison – doit être considéré sur le marché des buteurs. Mitrovic a inscrit trois de ses neuf buts cette saison de la tête et aucun joueur du championnat n’a tenté plus de coups de tête (21) ni remporté plus de duels aériens (62) que le bélier serbe. City a concédé des buts via des têtes de Joachim Andersen (Crystal Palace) et Rafa Mir (Séville) cette saison et un peu plus de 16% de tous les buts concédés par City à l’époque de Pep Guardiola ont été des têtes.

1pt sur Nottingham Forest pour battre Brentford et moins de 2,5 buts (11/2 avec Sky Bet – Bet Here!)

Allez me chercher ma brouette. Mettez de l’argent dedans et retournez dans la forêt de Nottingham et les unders. Si vous retirez Christian Eriksen de l’équation, la forme à l’extérieur de Brentford depuis sa promotion en Premier League est épouvantable. Sans le plaisir danois, les Bees ont disputé 20 matchs à l’extérieur, ne remportant que deux victoires et ont encaissé en moyenne 2,1 buts toutes les 90 minutes lors de ces matchs. Et puis vous jetez la suspension d’Ivan Toney dans le mélange. Il est responsable de 40 % de leurs participations aux buts (27 sur 67) depuis sa promotion. Forest est limité mais ils ont déjà battu West Ham et Liverpool au City Ground cette saison. Une autre victoire âprement disputée est à leur portée ici.

1pt sur Harvey Barnes pour marquer et Leicester pour battre Everton (15/2 avec Sky Bet – Bet Here !)

Everton s’est amélioré depuis la saison dernière, mais il y a toujours un air de surperformance sur leurs chiffres sous-jacents en ce qui concerne leur défense. Everton a le quatrième plus grand nombre de buts attendus contre cette saison (21,2) mais a le quatrième meilleur record défensif réel (encaissé 12). C’est une métrique insoutenable et je ne suis pas sûr que vous puissiez permettre à la qualité de Harvey Barnes une telle création de chance sans être puni. Le plan de match est clair de la part de Brendan Rodgers pour placer son ailier dans des positions dangereuses dans la surface et il en récolte les fruits avec Barnes marquant trois buts lors de ses six derniers matchs, aidé par une merveilleuse chimie avec James Maddison et Kiernan Dewsbury-Hall.

2pts sur moins de 5,5 buts au total à Chelsea contre Arsenal, Aston Villa contre Man Utd et Tottenham contre Liverpool (7/2 avec Sky Bet – Bet Here!)

Image:

Tottenham Hotspur vs Liverpool est en direct sur Sky Sports





Les membres fatigués entraînent des matchs fatigués où les lignes de but sont fixées trop haut par les marchés. Avec cinq de ces équipes négociant leur 10e ou 11e match en un peu plus d’un mois, il est facile de prévoir que ces affrontements de poids lourds se transformeront en affaires méfiantes avec des niveaux d’énergie aussi bas. De plus, Unai Emery met toujours ses équipes en place dans un nouveau club doté d’une bonne structure défensive – sur un échantillon de huit matchs, il n’y a eu en moyenne que 1,87 buts au total lors de son premier match de championnat compétitif en charge d’un nouveau club.