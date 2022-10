Paris sur la Premier League: Ignorez Erling Haaland contre Brighton, retournez Phil Foden à 13/2 | Nouvelles du football

Notre pronostiqueur Jones Knows plaide pour ignorer Erling Haaland ce week-end et soutenir Phil Foden à 13/2. De plus, il y a un triple 6/1 à attaquer.

Comment nous sommes-nous entendus en milieu de semaine ?

La théorie selon laquelle un joueur est peut-être le plus vulnérable après un gagnant pourrait certainement me viser en milieu de semaine.

Après un week-end de +9,5 de profit, la confiance coulait dans mes veines en attaquant la carte en milieu de semaine et les dieux du jeu m’ont rappelé que je suis loin d’être invincible en renvoyant mes cinq points de dépense directement dans les cartables des bookmakers.

Solly March pour marquer à 7/1 contre Nottingham Forest était encore une fois un pari avec une bonne valeur mais a fini par perdre. Il a eu un effort renversé autour du poteau par Dean Henderson portant son total à 56 tirs en Premier League depuis son dernier but. Ce garçon sera ma fin.

Pas de joie avec Max Kilman (50/1) marquant contre Crystal Palace non plus et lui à défaut d’avoir un tir envoyé le triplé 6/1 de West Ham +2 contre Liverpool (vainqueur) et 23 tirs de match à Brentford contre Chelsea (il y avait 22 , soupir) également dans la casserole.

Parier 1,5 point sur les tirs et les chances de buts d’un défenseur central incohérent était une très mauvaise décision – la leçon apprise.

Mon pari principal de Brentford pour éviter la défaite (vainqueur) et 27 coups de match ou plus contre Chelsea à 4/1 – qui portait des enjeux de deux points – n’était pas trop loin. Comment la première mi-temps n’a produit que cinq tirs est un peu un mystère car il y avait 29 touches dans les deux boîtes dans ce qui était une mi-temps d’action à part entière. Fiddlesticks.

P+L = -8,5

2pt triplés sur: Moins de 3,5 buts à Nottingham Forest contre Liverpool, Antony deux tirs ou plus et Man Utd pour éviter la défaite contre Chelsea et moins de 3,5 buts à Southampton contre Arsenal (6/1 avec Sky Bet – Bet Here!)

Avec le calendrier implacable ne montrant aucun signe d’assouplissement, je pense qu’il est temps d’investir dans le soutien des lignes de but inférieures impliquant des équipes qui devraient accumuler les buts. Nous avons peut-être eu un petit aperçu en milieu de semaine de la façon dont cette période de matches implacables va empêcher les équipes d’être à leur meilleur avec seulement huit buts marqués en sept matches de Premier League mardi et mercredi – une moyenne incroyablement basse. Le voyage de Liverpool à Forest sera leur septième match au cours des 22 derniers jours, y compris des matchs intenses avec Arsenal, Rangers et Manchester City tandis que l’affrontement d’Arsenal avec Southampton sera déjà leur 15e match de la saison.

Cela va avoir un effet. Je suis en dessous de 3,5 buts dans les deux rencontres.

Le triplé est complété par un angle pro-Manchester United à Chelsea.

La confiance dans ce camp semble élevée, l’équipe joue avec une structure solide et surtout, ils sont des outsiders sur le marché dans ce match à 12/5 avec Sky Bet – cela les rend intéressants pour moi ce week-end.

Mes yeux ont également été attirés par les prix d’Antony concernant ses chances de tir. Il est peut-être un peu un “one trick Tony” mais sa capacité à couper sur sa gauche ajoutée à son désir de tirer fait de lui un rêve pour les commanditaires. Au cours de ses cinq matchs en Premier League, ses tirs au but sont les suivants : 3-5-2-4-4. Il est susceptible de se battre avec Kalidou Koulibaly sur la droite de United et bien qu’il soit un défenseur agressif, il est vulnérable lorsqu’on lui demande de défendre en tête-à-tête avec un client délicat. Antony va trouver de l’espace et je suis surpris que sa ligne de coups soit fixée à deux ou plus avec Sky Bet.

1pt sur Phil Foden pour marquer le premier pour Manchester City vs Brighton (13/2 avec Sky Bet – Bet Here!)

La présence d’Erling Haaland effraie la vie des défenseurs. Mais les bookmakers ont aussi peur avec seulement 7/4 avec Sky Bet qui lui est proposé pour ouvrir le score.

Certains l’ont qualifié de surhumain. Mauvais. Il est humain et peut rater des occasions comme tous les autres meilleurs attaquants de l’histoire du football.

J’adorerais être un bookmaker dans ces cas car ce prix de premier buteur de 7/4 est trop court, en particulier contre des équipes susceptibles de jouer un bloc bas afin de frustrer City. Si vous souteniez ce pari à l’aveugle avec des enjeux de niveau lors des sept derniers matches avec un prix autour de la barre des 7/4, vous envisageriez une perte de -5,25 avec une seule fois Haaland marquant le premier prix revenant en tant que gagnant. Tel est le facteur de peur autour de Haaland, il crée plus d’espace pour que ses coéquipiers deviennent le premier buteur du match plutôt que lui-même.

Donc, nous devons essayer de tourner sa domination du marché en notre faveur et prendre le 11/1 avec Sky Bet sur Phil Foden marquant le premier but saute certainement pour cette rencontre. Foden fait rapidement partie du cercle restreint de confiance de Pep Guardiola après avoir commencé chaque match de Premier League cette saison. Cette confiance découle de son amélioration rapide devant le but. Foden a marqué cinq buts lors de ses quatre derniers départs en Premier League et c’est son effort à Anfield qui a été exclu par VAR.

Ce qui fait ressortir encore plus son prix dans cet affrontement, c’est qu’il a marqué cinq buts lors de ses quatre derniers départs contre Brighton alors que Lewis Dunk et Adam Webster ont eu du mal avec le mouvement dynamique de Foden. Ignorez Haaland, retournez Foden.

1pt sur Harvey Barnes pour marquer le premier dans Wolves vs Leicester (11/1 avec Sky Bet – Bet Here!)

Harvey Barnes de Leicester célèbre avec son coéquipier Jamie Vardy après avoir marqué contre Leeds





Si quelque chose n’est pas cassé, hein ? C’est ma façon d’aborder un angle de pari s’il continue à livrer et que les bookmakers n’ajustent pas leurs prix. Harvey Barnes a fait une belle faveur jeudi à 15/2 avec Sky Bet, étant officiellement déclaré premier buteur du match après que le premier but était un but contre son camp. Cela dit, Barnes était sur le point de ramener celui-là aussi à la maison, donc c’était une sélection gagnante justifiée malgré la part de chance.

Il reste évalué très sainement à 11/1 pour marquer le premier et 4/1 à tout moment bien qu’il soit l’arme la plus offensive de Leicester avec James Maddison, qui revient de suspension ici. Barnes joue comme un attaquant de droite sans beaucoup de responsabilités défensives et je m’attendrais à ce que son retour de but continue de s’améliorer d’ici la pause de la Coupe du monde.

0.5pts sur Foden et Barnes pour marquer en premier (80/1 avec Sky Bet – Bet Here!)

Nous devons avoir un rêve si nous voulons réaliser un rêve.