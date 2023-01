Paris sur la Premier League: Bukayo Saka, de classe mondiale, tire le premier à 8/1 | Nouvelles du football

Jones Knows a un éventail de meilleurs paris à attaquer lors de la prochaine série de matches, y compris un conseil sur l’ailier de classe mondiale d’Arsenal, Bukayo Saka.

Comment nous sommes-nous entendus la dernière fois ?

J’ai déclaré ma théorie sur le fait qu’il y avait sous les attentes du marché des buts en première mi-temps le lendemain de Noël comme une “supposition éclairée” alors que nous entrions dans l’inconnu de la façon dont les joueurs et les équipes réagiraient après la pause de la Coupe du monde. Eh bien, avec le recul, débarrassez-vous de la partie instruite. La Premier League a commencé en fanfare alors que les joueurs d’élite sont revenus en beauté alors que les matchs produisaient de nombreux feux d’artifice et buts dans la première moitié des matchs. Mon botté de dégagement de 11/4 avec Sky Bet sur un total de 10,5 buts en première mi-temps dans les 10 matches de Premier League a fini par être risible car il y en avait 17.

Donc, deux points sont allés à la poubelle. Nous devons tous payer un peu d’impôt idiot de temps en temps et c’était ma contribution.

Ce que Boxing Day m’a montré, c’est que la Premier League a repris là où elle s’était arrêtée, les équipes restant dans une humeur et un niveau de performance similaires à il y a environ un mois. Cela devrait donner aux parieurs la confiance nécessaire pour rester bloqués sur tous les angles de pari potentiels. Il a certainement pour moi. Il est temps de se mettre au travail avec 4,5 points établis.

1pt sur Bukayo Saka pour marquer premier à Brighton vs Arsenal (8/1 avec Sky Bet – Bet Here!)

Image:

Bukayo Saka célèbre après avoir mis l’Angleterre 3-0 contre le Sénégal





Bukayo Saka pour marquer le premier à 8/1 est un incontournable compte tenu de son niveau de performance contre West Ham le lendemain de Noël. Je pense que nous pourrions avoir affaire à l’un des meilleurs joueurs du football mondial dans sa forme actuelle.

Saka a fait passer son jeu au niveau supérieur au cours des 12 derniers mois, comme on l’a vu lors de la Coupe du monde où il était l’attaquant le plus puissant d’Angleterre. Il entre dans ce jeu sous la forme de sa vie, marquant quatre buts lors de ses cinq dernières apparitions en club et en sélection. Un joueur de son intelligence, de sa qualité, de sa capacité à marquer des buts et le fait qu’il soit le tireur de penalty d’Arsenal équivaut à ce 8/1 qui semble distinctement grand.

2pts sur Willy Boly ou Joe Worrall pour avoir un ou plusieurs tirs contre Chelsea et Aston Villa pour gagner ou faire match nul contre Tottenham (3/1 avec Sky Bet – Bet Here !)

Image:

Ollie Watkins célèbre après avoir retiré un but pour Aston Villa contre Liverpool





Sensation agréable à ce double du jour de l’an. Je crois énormément aux méthodes d’Antonio Conte, mais sa situation contractuelle avec le conseil d’administration de Tottenham, ajoutée à l’intensité déplorable de son équipe au début des matchs, va les mordre à un moment donné. Et lors de l’évaluation des prix des matchs ici, le marché est trop biaisé en faveur des Spurs, qui sont si maigres à 8/13 avec Sky Bet pour battre une Aston Villa en amélioration.

Et, je pensais que Chelsea avait l’air fragile lorsqu’il défendait sa boîte sous la pression des corners et des coups francs contre Bournemouth avec les Cherries créant une bonne valeur de 0,29 de buts attendus via des coups de pied arrêtés avec Lloyd Kelly et Dominic Solanke manquant tous deux la cible de près. Depuis que Graham Potter a pris les commandes, les mesures défensives globales de Chelsea sur coups de pied arrêtés sont en chute libre. Ils ont expédié 33 tirs à partir de tels scénarios avec un arrière-plan de buts attendu de 3,18 – seules six équipes ont un résultat pire depuis le jour où Potter a pris le relais.

Dans cet esprit, il vaut certainement la peine de regarder les défenseurs centraux de Forest pour menacer.

Depuis que Joe Worrall et Wily Boly ont été jumelés il y a quatre matchs, ils ont eu huit tirs entre eux et cela n’inclut pas le but refusé de Boly contre Manchester United.

Worrall est 13/8 avec Sky Bet et Boly est 2/1 pour avoir au moins un coup sur le marché des coups de joueur. Les deux ont l’air gros.