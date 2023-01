Paris sur la Premier League: Back Brentford hors-jeu à 5/2 contre Liverpool | Nouvelles du football

Jones Knows veut investir dans le piège du hors-jeu revitalisé de Liverpool pour attraper le hors-jeu de Brentford avec un tir 5/2 proposé.

Comment nous sommes-nous entendus la dernière fois ?

Un bénéfice de 4,5 a été réalisé, grâce à Bukayo Saka qui a marqué le premier, décrochant ainsi le 8/1 proposé par Sky Bet. Il y avait de la malchance dans les autres punts. Brentford a décroché la moitié du doublé 6/1 en frappant deux tirs cadrés avant la pause contre West Ham, mais le pari a échoué de deux tirs cadrés de Leicester car ils n’en ont réussi que deux à Liverpool malgré une grande aventure pour de grandes parties.

Et, le doublé 3/1 sur Willy Boly ou Joe Worrall pour avoir un ou plusieurs tirs contre Chelsea et Aston Villa pour gagner ou faire match nul contre Tottenham a en quelque sorte été battu. Bien que Forest ait marqué sur un coup franc et que Chelsea ait semblé vulnérable dans ces situations, c’est Serge Aurier qui a trouvé le chemin du but avec deux tirs. Boly a aidé le but avec une tête à bout portant mais aucun tir pour lui ou Worrall.

Passe-moi le seau.

P+L = +8

2pts sur Brentford pour être pris hors-jeu trois fois ou plus contre Liverpool et Bryan Mbeumo pour être pris hors-jeu au moins une fois (5/2 avec Sky Bet – Bet Here!)

Il y a une corrélation un peu étrange entre le nombre de fois où Liverpool attrape des joueurs hors-jeu et leurs résultats. Il semble que plus la moyenne des hors-jeu adverses est saine, meilleurs sont les résultats de Liverpool.

Il y a une logique à cela car plus la presse d’équipe est élevée, qui est affectée par la confiance, plus l’équipe de Jurgen Klopp peut épingler une équipe et créer des occasions de bonne qualité. Au cours des trois saisons, ils ont amassé plus de 91 points, ils sont en tête du classement des hors-jeu contre, avec une moyenne d’environ 3,5 par match. Cette moyenne est tombée à 2,50 par match alors qu’ils n’ont récolté que 69 points lors de la décevante saison 2020/21 et est tombée à seulement 1,9 par match cette saison alors que les hommes de Klopp sont loin du rythme.

Cependant, les performances s’accélèrent, dans la mesure où ils semblent capables de remporter celui-ci, tout comme les hors-jeu contre figure. Leicester a été pris cinq fois hors-jeu alors que la ligne haute de Liverpool semblait être de retour à sa nature agressive et Villa a été signalée trois fois le lendemain de Noël.

Ainsi, les prix ne se réajustant pas encore aux performances améliorées de Liverpool dans les hors-jeu contre les marchés, il est temps de soutenir Brentford pour accumuler les hors-jeu. Bryan Mbeumo a été pris hors-jeu deux fois lors des deux rencontres entre les deux équipes la saison dernière et en l’absence d’Ivan Toney, l’accent sera mis sur lui pour voir plus de jeu et se précipiter derrière cette ligne de Liverpool. Il est un énorme 5/4 avec Sky Bet juste pour être pris hors-jeu une fois. De plus, Brentford a accumulé 11 hors-jeu au total au cours des deux rencontres de la saison dernière, car leur style direct contre Liverpool entraîne de nombreux scénarios de hors-jeu.

Ils sont 13/8 pour trois ou plus dans ce jeu, qui semble également un jeu de valeur superbe. Combinez les deux et vous obtenez un tir 5/2 pour attaquer. Retour.