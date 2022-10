Paris sur la Premier League: 11/4 Dominic Solanke soutenu pour figurer parmi les buts de Bournemouth vs Fulham | Nouvelles du football

Notre pronostiqueur Jones Knows soutient l’avant-centre de Bournemouth Dominic Solanke pour ajouter son nom à la longue liste des attaquants à avoir marqué contre Fulham cette saison.

Comment nous sommes-nous entendus la dernière fois ?

Parier sur les résultats des matchs de football est difficile pour de nombreuses raisons. Nous investissons dans un jeu de nature à faible score et qui peut être réglé sur de fines marges. C’était dans mon esprit le week-end dernier, où 4,5 points de plus sont retournés dans les sacs des bookmakers.

Regarder mes paris axés sur Leicester se diriger vers le sud à Bournemouth était une frustration particulière. Trois points investis sur Harvey Barnes et James Maddison pour marquer dans une victoire à l’extérieur semblaient bien avec 20 minutes à jouer, surtout quand, avec les Foxes 1-0, Barnes s’est précipité avec une vue de but. Ce faible entraînement a été sauvé et à peine trois minutes plus tard, Leicester s’est retrouvé 2-1. Bien, et plutôt frustrant, les marges ne diminuent pas, même si vous ne pouvez pas dire que je n’ai pas été averti de l’incapacité de Leicester à effectuer les bases de la défense.

Quel score allez-vous prédire alors que Liverpool et Manchester City s'affrontent à Anfield





Ensuite, il y a eu le but de Michail Antonio dans le temps additionnel pour faire 3-1 contre West Ham contre Fulham et saboter ma victoire des Hammers et moins de 3,5 buts.

Peut-être que je le méritais. J’ai peut-être un peu manqué de chance. Peut-être que cette série de défaites me fait trop réfléchir. C’est probablement ce dernier.

Pour la deuxième semaine, un pari qui était à la limite de savoir s’il ferait cette colonne des meilleurs paris, mais je n’ai pas tout à fait appuyé sur la gâchette, et je l’ai laissé juste écrit dans la pièce de prédictions qui a atterri avec style. Gabriel Martinelli pour aider à 7/2, pour marquer en premier à 9/1 et pour marquer ou aider à 5/4, tout est rentré à la maison, mais ce n’est pas bon pour l’équilibre des paris. Dans cet esprit, j’augmente le volume de paris qui font cette chronique ce week-end pour voir si cela peut nous donner vie. Il faut spéculer pour accumuler et tout ça.

P+L = -12

1pt doublé sur ‘non’ dans les deux équipes pour marquer à Brentford contre Brighton et Chelsea pour battre Aston Villa à zéro (13/2 avec Sky Bet – Bet Here!)

Faites vos paris rapidement pour celui-ci car nous nous impliquons dans le match du vendredi soir, en direct sur Sky Sports.

Brentford est susceptible de jouer un football défensif sans sensations fortes après son coup de force à Newcastle, tandis que Brighton est une unité défensive très fiable.

La ligne de moins de 2,5 buts serait généralement mon jeu, mais 8/11 avec Sky Bet est assez maigre, donc mon conseil est de revenir aux Evens disponibles sur « non » dans les deux équipes pour marquer le marché. C’est un pari qui aurait réussi dans les deux rencontres entre ces deux-là la saison dernière.

J’espère que ce vainqueur passera à dimanche où Chelsea me semble un bon prix pour gagner à zéro contre Aston Villa, qui a vraiment du mal dans les zones avancées.

2pts sur Dominic Solanke pour marquer à tout moment contre Fulham (11/4 avec Sky Bet – Bet Here!)

0,5 pt pour marquer deux fois (22/1 avec Sky Bet – Bet Here!)

1pt pour marquer un triplé (150/1 avec Sky Bet – Bet Here!)

Fulham est vulnérable au cœur de sa défense. Il suffit de regarder la liste des attaquants à avoir cogné contre eux cette saison : Gianluca Scamacca, Michail Antonio, Callum Wilson, Taiwo Awoniyi, Harry Kane, Ivan Toney et Darwin Nunez. Si Bournemouth peut obtenir le bon service à Solanke dans et autour de ces zones centrales dangereuses, je serais convaincu qu’il ajouterait son nom à cette liste. N’oublions pas qu’il a été le meilleur buteur de Bournemouth avec 29 buts en championnat la saison dernière, ce qui en fait le joueur anglais le plus performant des quatre premiers niveaux du football anglais. Il a également marqué dans les deux matches contre Fulham.

Je prends le 11/4 avec Sky Bet sur ses perspectives de buteur à tout moment comme mon pari principal, mais je chatouille aussi le 22/1 sur lui marquant deux fois et 125/1 pour le triplé.

1pt sur Lucas Paqueta pour enregistrer une passe décisive (9/2 avec Sky Bet – Bet Here!)

1pt sur Gianluca Scamacca pour marquer sur une passe décisive de Paqueta (14/1 avec Sky Bet – Bet Here!)

Image:

Lucas Paqueta était un artiste hors pair pour West Ham la semaine dernière





Mes yeux ont été attirés par le 9/2 avec Sky Bet sur Lucas Paqueta enregistrant une autre passe décisive pour West Ham. Je serais surpris si ce garçon n’obtient pas plus de sept passes décisives à la fin de la saison à en juger par la liberté qui lui est donnée et sa touche créative, donc ces prix actuels valent la peine d’être utilisés tant qu’ils durent. Scamacca pour marquer un autre but aidé par Paqueta est également surévalué à 14/1 avec Sky Bet.

* Juste pour référence, Sky Bet paie sur une aide enregistrée par Fantasy Football plutôt que par Opta. Pour tous les paris impliquant des passes décisives, la règle suivante s’appliquera : “Une passe décisive est définie comme la passe finale ou la passe suivie d’un tir menant au destinataire du ballon marquant un but. Elle comprend également les actions suivantes : Pénalité gagnée ; Tentative sauvé ; le tir a touché les boiseries, le rebond a marqué ; l’instigation d’un but contre son camp par un tir/une passe.”