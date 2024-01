Paris-St Denis accueillera les Championnats d’Europe de natation 2026

Paris-St Denis accueillera le Championnats d’Europe aquatiques 2026deux ans après que la capitale française ait organisé jeux olympiques.

Le Centre aquatique olympique (CAO) mettra en scène la natation, le plongeon et la natation artistique en eau libre qui se dérouleront dans la Seine où sera construit un site de compétition pour le plongeon de haut niveau.

Le CAO est la seule installation sportive permanente à être construite pour Paris 2024 lorsqu’il accueillera la plongée, la natation artistique et le water-polo avec le Arène de Paris La Défense organiser le programme de natation et les finales de water-polo.





L’événement marquera le 100e anniversaire de la première Championnats d’Europe, tenue à Budapest, en Hongrie, en août 1926.

La compétition de 2026 sera la troisième fois que la France accueillera l’événement après Paris 1931 – lorsque Yvonne Godard est devenue la première championne d’Europe française à remporter l’or au 100 m libre féminin – et à Strasbourg en 1987.

Alain Bernard : Photo gracieuseté : Presse Sports

Stéphane Caron a été l’unique médaillé du pays hôte dans la poule en 1987 alors que la RDA, l’Union soviétique et la Hongrie ont dominé les honneurs avec à toutes les barres deux les titres féminins remportés par les nageuses est-allemandes.

En revanche, le Championnats d’Europe 2026 pourrait bien voir le défi de Léon Marchand – en passe d’être l’une des stars de Paris 2024 – Maxime Grousset, Yohann Ndoye Brouard, Mewen Tomac, Analia Pigrée, Marie-Ambre Moluh et Anastasia Kirpichnikova.

Il est cependant peu probable que Florent Manaudou apparaîtra, après avoir précédemment déclaré que Paris 2024 serait sa dernière compétition dans le bassin de 50 m.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse dans la capitale française, organisée par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et en présence du premier vice-président de la filière aquatique européenne. Josip Varvodic et directeur exécutif Patrice Costéministre français de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques Amélie Oudéa-Casteraet le Président de la Fédération Française de Natation (FFN) Gilles Sézionale.

Était également présent Alain Bernardvainqueur du 100 libre à Pékin 2008 et qui a nagé les préliminaires du relais 4×100 libre alors que le quatuor a remporté l’or à Londres 2012.

Varvodic a dit :

“Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité d’organiser notre plus grand événement deux ans seulement après ce que nous espérons être d’excellents Jeux Olympiques pour les sports aquatiques et qui marquent le 100e anniversaire de notre premier Championnat d’Europe à Budapest en 1926. « La France a une longue et fructueuse tradition dans notre sport. « Je tiens à remercier tout particulièrement le président de la FFN Gilles Sezionale et son équipe, les autorités françaises qui se sont pleinement impliquées dans le projet et tous ceux d’European Aquatics qui travaillent dur pour faire de cet événement une réalité. « Les Championnats d’Europe de 2024 et 2026 étant désormais assurés, l’avenir s’annonce très prometteur pour les sports aquatiques en Europe. »

Mary-Ambre Moluh : Photo gracieuseté : Giorgio Scala / Deepbluemedia / Insidefoto

Oudéa-Castera a ajouté :

« Je suis ravi que nous puissions annoncer l’organisation des Championnats d’Europe 2026, confirmant la montée en puissance de la France comme organisateur majeur de grands événements sportifs internationaux, avec en point d’orgue les Jeux dans moins de six mois et ces Championnats d’Europe deux ans plus tard. “Mais c’est aussi une grande satisfaction de voir comment ces événements sportifs contribuent à la transformation de nos territoires et, surtout, à l’éducation de nos jeunes.”

Sezionale a souligné l’héritage de Paris 2024, en déclarant :