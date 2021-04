MADE IN Chelsea, Paris Smith, a partagé sa peur d’être dépeinte comme une «femme noire en colère» après être devenue la première «femme de couleur» de la série.

La mannequin de 22 ans a rejoint le programme E4 l’année dernière et a admis dans une interview avec The Sun qu’elle ressentait une responsabilité supplémentaire de représenter les minorités sous un jour positif.

En fait, donner cette représentation était l’une des raisons pour lesquelles elle a accepté d’apparaître dans l’émission, ajoutant qu’elle pense qu’il est «important» de montrer la diversité à l’écran.

S’adressant exclusivement à The Sun, Paris a déclaré: «J’ai évidemment des amis dans la série, c’est comme ça que je me suis débrouillé, mais étant juste ici pour représenter les minorités et les autres femmes de couleur à Chelsea, je pense que c’est important – surtout après le Mouvement Black Lives Matter. »

Mais la star craint d’être présentée comme un stéréotype, ajoutant: «Je sais que j’ai été choisie non seulement à cause de la couleur de ma peau, mais aussi à cause de ma personnalité, et à cause de mes amitiés, de mes racines et de mon éducation.

«Il arrive un moment où je me méfierai toujours de jouer dans certains stéréotypes négatifs, tels que la ‘femme noire en colère’, mais je pense que c’est juste quelque chose en moi.

«C’est plus à voir avec mon image de soi et essayer de me débarrasser de mes inquiétudes sur ce que les gens pourraient penser, car à la fin de la journée, tout le monde aura ses opinions quoi qu’il en soit.»

Malgré ses craintes, Paris a insisté sur le fait que les producteurs de Made In Chelsea n’avaient pas tenté de lui imposer un récit négatif.

Elle a expliqué: «Cela a été évité, tout le monde dans l’émission et avec qui j’ai travaillé en général a été très gentil, et je pense que c’est pourquoi cela vient de mes propres pensées plutôt que de n’importe qui d’autre.

Réfléchissant à la façon dont la diversité s’est accrue sur le petit écran à la suite du mouvement Black Lives Matter l’été dernier, Paris a réfléchi: «Je la remarque davantage en tant que femme de couleur et j’ai vu beaucoup de changements dans les publicités et les émissions de télévision.

«Les vraies femmes au foyer du Cheshire ont également eu leur première femme de couleur et elle est incroyable, alors j’ai l’impression que c’est juste quelque chose qui a été poussé en avant et, heureusement, l’industrie a vraiment écouté.

«Je pense que cela a été bénéfique pour de nombreuses personnes de couleur, mais il reste encore beaucoup à faire en termes de diversité.»

Né à Londres, Akin Solanke-Caulker est devenu le premier acteur noir de Made In Chelsea en 2016 – cinq ans après la première diffusion de l’émission – mais il n’y a eu aucune femme noire dans l’émission avant Paris.

Le mouvement Black Lives Matter de l’année dernière, qui a été déclenché dans le monde entier à la suite du meurtre de George Floyd aux États-Unis, a suscité un examen minutieux du manque de diversité dans les émissions de télé-réalité britanniques.

Polycopié

Made In Chelsea est sorti pour la première fois sur nos écrans en 2011[/caption]









La série actuelle de Made In Chelsea a vu les acteurs déménager dans un complexe de luxe de la campagne du Suffolk afin de pouvoir filmer la série dans une bulle sécurisée par Covid.

Tout comme la série précédente, les acteurs ont suivi des protocoles stricts en matière de santé et de sécurité pendant le tournage, tous les membres de la distribution de la maison de campagne testant négatifs avant d’entrer et socialement éloignés de quiconque n’est pas dans la bulle.

Paris nous a confié que vivre avec les acteurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permettait un tournage «intense», un partage: «On apprend toujours beaucoup quand on vit avec des gens.

«C’était intéressant de voir la dynamique entre les relations des autres – étant dans une maison avec tout le monde, on peut entendre les arguments. Cela vous aide à vous décider sur les gens. »