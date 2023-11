Ceci est une transcription audio du Point d’information du FT Épisode podcast : « Paris s’empresse de nettoyer la Seine avant les JO »

Marc Philippin

Bonjour du Financial Times. Aujourd’hui, nous sommes le vendredi 10 novembre et ceci est votre briefing FT News.

La Russie augmente considérablement son budget. Les entreprises israéliennes sont en difficulté à cause de la guerre. Et le parti socialiste espagnol a annoncé un accord controversé pour former un gouvernement. De plus, Paris s’empresse de rendre la Seine suffisamment propre pour que les athlètes olympiques puissent s’y baigner l’été prochain. Je m’appelle Marc Filippino et voici les nouvelles dont vous avez besoin pour commencer votre journée.

La Russie a ajouté au moins 37 milliards de dollars à son budget cette année. Cela représente une augmentation de près de 12 pour cent par rapport au budget initial. L’énorme augmentation des dépenses fait grimper l’inflation et affaiblit la monnaie russe, et met en évidence à quel point la guerre en Ukraine devient coûteuse. Le président Vladimir Poutine devrait annoncer en mars qu’il brigue un sixième mandat, et un analyste a déclaré au FT qu’une partie des fonds supplémentaires pourrait être utilisée avant cela pour accroître sa popularité.

La guerre entre Israël et le Hamas commence à avoir des répercussions sur l’économie israélienne. Environ 18 pour cent de la main-d’œuvre du pays a été soit mobilisée, soit relocalisée, soit contrainte de rester chez elle. Guy Chazan, du Financial Times, est ici pour parler de la façon dont le conflit perturbe les affaires. Il couvre le conflit depuis Jérusalem. Salut mec.

Guy Chazan

Salut.

Marc Philippin

Alors, cinq semaines après le début de ce conflit, quels sont les facteurs qui affectent l’économie israélienne ?

Guy Chazan

Eh bien, il y a eu une enquête très intéressante menée par le Bureau central des statistiques d’Israël, qui a révélé qu’une entreprise sur trois avait fermé ses portes ou fonctionnait à 20 % de sa capacité ou moins. C’est bien pire dans le sud. C’est la zone la plus proche de Gaza. C’est donc vraiment un impact économique massif.

Marc Philippin

Et savons-nous quels secteurs ont été les plus durement touchés ?

Guy Chazan

Tous. C’est vraiment généralisé. Mais ce qui souffre vraiment, c’est la construction. Et cela a une raison très simple. L’industrie de la construction en Israël dépend très largement des travailleurs palestiniens et, en raison des mesures de sécurité en Cisjordanie, ils ne peuvent plus venir travailler en Israël. De toute façon, de nombreuses municipalités ont fermé des chantiers parce qu’elles ne veulent pas voir des travailleurs palestiniens venir en Israël et travailler sur des chantiers. Il existe actuellement une sorte de léger sentiment de paranoïa, qui affecte très durement la construction. Elle a subi un véritable ralentissement de son activité.

Marc Philippin

Maintenant, comment le gouvernement israélien cherche-t-il à compenser certaines de ces pertes économiques, Guy ?

Guy Chazan

Eh bien, il présentait initialement une sorte de programme d’aide, ce qui a suscité une tempête de critiques car il était considéré comme n’allant pas assez loin. Il s’agissait en réalité uniquement des entreprises situées à proximité immédiate de Gaza, qui subissaient le plus grand impact des attaques à la roquette, etc. Mais ensuite, je pense qu’ils ont réalisé que beaucoup plus de personnes seraient touchées. Des pressions ont donc été exercées sur le gouvernement pour qu’il augmente également la portée de l’indemnisation, et c’est ce qu’il a fait. Mais la principale critique, ou l’une d’elles, est qu’elle ne rémunère pas les grandes entreprises. L’accent est mis principalement sur les petites et moyennes entreprises, et les grandes entreprises industrielles souffrent également.

Marc Philippin

Oui, la mesure de relance, cependant, semble être axée sur le court terme. Que se passe-t-il si la guerre s’éternise ?

Guy Chazan

Eh bien, une des choses assez intéressantes est qu’il y a quelques jours, 300 économistes ont signé une lettre adressée au gouvernement dans laquelle ils appelaient Netanyahu et le gouvernement à repenser complètement leurs priorités en matière de dépenses. Ce gouvernement est très inhabituel. C’est le gouvernement le plus d’extrême droite de l’histoire d’Israël, et il a consacré beaucoup d’argent à divers programmes comme, par exemple, l’augmentation de la pratique religieuse parmi les étudiants et les écoliers, ce genre de choses. Et les économistes disent que tout cela doit être abandonné maintenant. Nous devons nous concentrer de manière ciblée sur les véritables priorités, à savoir la sécurité d’Israël et le renforcement de la résilience de l’État, ce genre de choses. Et jusqu’à présent, il n’y a eu aucune réponse à cela. Le gouvernement reste fidèle à ses positions, mais je pense que plus cette guerre se poursuivra, plus la pression sera forte sur le gouvernement pour qu’il redéfinisse les priorités des programmes de dépenses.

Marc Philippin

C’est Guy Chazan du FT. Il couvre la guerre entre Israël et le Hamas depuis Jérusalem. Merci mec.

Guy Chazan

Merci.

Marc Philippin

L’Espagne est dans un vide politique depuis les élections peu concluantes de juillet. On dirait que ces limbes sont sur le point de prendre fin. Le parti socialiste au pouvoir en Espagne a conclu hier un accord controversé avec les séparatistes catalans. Il accordera l’amnistie à des centaines de personnes impliquées dans l’échec d’un référendum illégal pour l’indépendance de la Catalogne il y a six ans. En échange, le parti Ensemble pour la Catalogne soutiendra l’actuel Premier ministre socialiste, Pedro Sánchez. Cela ouvre la voie à Sánchez pour obtenir un autre mandat. Aujourd’hui, les opposants accusent Sánchez de saccager l’État de droit. La simple perspective d’un accord a déclenché plusieurs nuits de manifestations la semaine dernière devant le siège du parti socialiste.

La Seine devrait accueillir plusieurs épreuves de natation lors des Jeux olympiques de Paris de l’année prochaine. Il y a cependant un problème. La rivière est sale. La baignade y est interdite depuis les années 1920 car lorsque le réseau d’égouts de la ville déborde, il se jette dans la Seine. Mais la ville est déterminée à la nettoyer à temps pour les Jeux. La chef du bureau parisien du FT, Leila Abboud, est là pour nous expliquer. Salut Leila.

Leïla Abboud

Hé.

Marc Philippin

Alors Leila, parle-moi un peu de la rivière. Quelle est sa place dans la société et la culture parisienne ?

Leïla Abboud

Je veux dire, la Seine est le cœur de la ville. Tout touriste qui vient visiter Paris empruntera ce qu’on appelle les Bateaux Mouches, qui sont les bateaux qui naviguent sur la Seine.

Marc Philippin

J’en ai fait un.

Leïla Abboud

Oui, tout le monde le fait. C’est touristique et charmant. Je l’ai fait plusieurs fois et je l’apprécie même après toutes ces années. Et vous savez, historiquement, le vieux, très vieux Paris a été fondé sur le fleuve. Et à l’ère moderne, c’est aussi une sorte de truc marron dégoûtant et sale. Bien que, pour être honnête, dans l’introduction, vous avez dit que c’était sale, et que c’est en fait devenu beaucoup plus propre au cours des dernières décennies, car ils ont en quelque sorte réalisé divers projets d’infrastructure afin de le nettoyer. C’est donc mieux qu’avant.

Marc Philippin

Je suis heureux que vous en ayez parlé, car les efforts de nettoyage représentent une grande partie de ce qui se passe avant les Jeux pour ces épreuves de natation que j’ai mentionnées. Comment ça s’est passé ?

Leïla Abboud

Plutôt bien. Je veux dire, remarquablement, les projets d’infrastructure qu’ils doivent réaliser pour nettoyer la Seine, il y en a environ cinq très gros dans et autour de Paris, et ils incluent la construction de nouvelles usines de traitement d’eau, ce genre de pompes folles et de systèmes de tunnels. Et puis il y a une sorte de pierre angulaire du projet, qui est la construction de cet énorme réservoir de stockage d’eau. C’est une sorte d’espace caverneux, à environ 10 étages de profondeur. C’est presque comme s’ils avaient construit une sorte de bâtiment inversé qui capterait la pluie et les eaux usées lorsqu’il pleut beaucoup pour éviter qu’elles ne se déversent dans la Seine.

Marc Philippin

Alors expliquez-moi juste pour que je comprenne : pourquoi est-il si difficile de nettoyer la rivière elle-même ?

Leïla Abboud

Il s’avère donc que lorsqu’il pleut beaucoup, le système d’égouts sous nos pieds est essentiellement constitué d’un seul ensemble de tuyaux. Et quand c’est trop plein, vous avez le choix : est-ce que vous inondez les rues ou est-ce que vous utilisez l’eau, le plan d’eau que la ville a là-bas, pour le vider, afin d’éviter que les rues ne soient inondées ? Rome fait ça. Londres fait ça. De nombreuses villes le font. C’est juste qu’on n’y pense pas vraiment parce que les ingénieurs ont fait le choix de polluer la rivière plutôt que de nous faire marcher dans la boue. Donc . . . (rire)

Marc Philippin

Lequel est . . . ce qui, je pense, pourrait être la bonne décision, non ?

Leïla Abboud

Cela me semble la bonne décision. Alors évidemment, tous ces projets, il y en a beaucoup et ils coûtent assez cher. Et c’est essentiellement l’arrivée des Jeux olympiques qui leur a donné les moyens d’y investir, et cela va coûter environ 1,4 milliard d’euros pour les cinq grands projets d’infrastructures nécessaires pour y parvenir.

Marc Philippin

Donc, étant donné qu’ils consacrent autant de temps et d’efforts et qu’ils le font dans des délais très courts, pensez-vous qu’ils seront capables de garder la rivière ouverte à la baignade après les Jeux olympiques ? Les gens voudraient-ils même y nager ?

Leïla Abboud

Je veux dire, l’objectif est d’avoir 20 lieux de baignade le long de la Seine à Paris puis en banlieue d’ici 2025. La mairie de Paris considère vraiment cet effort comme l’un des héritages durables que les Jeux olympiques laisseront aux habitants. Maintenant, quand j’en parle aux gens de mon entourage et même à moi-même, j’ai l’impression que je n’ai pas très envie de me jeter dans la Seine. C’est dégoutant. Mais vous savez, je veux dire, peut-être que notre perception de cela évoluera avec le temps. Mais je veux dire, dans l’ensemble, je pense que c’est quelque chose qui pourrait bénéficier, vous savez, aux habitants de Paris si et quand nous aurons tous surmonté notre peur de la Seine.

Marc Philippin

Je vais vous dire : en 2025, je me baignerai si vous vous baignez.

Leïla Abboud

Je veux dire, ouais, faisons-le. S’il fait vraiment chaud, je pourrais devenir désespéré. Donc . . . (rires)

Marc Philippin

À plus. Leila Abboud est la directrice du bureau parisien du FT. Merci, Leila.

Leïla Abboud

Merci.

Marc Philippin

Vous pouvez en savoir plus sur…