Paris se réunit pour rendre hommage à Kenzo Takada

JUNGLE URBAINE: “Rêve, amour et liberté” étaient les mots préférés de Kenzo Takado et ceux dont il voudrait qu’il se souvienne, a déclaré Ruth Obadia, la publiciste de longue date de Takada, amie proche et organisatrice d’un événement mardi au cours duquel des dignitaires parisiens ont dévoilé une plaque dédiée à le regretté designer, décédé du COVID-19 en 2020.

Anciens collègues, amis, dirigeants et designers, y compris les actuels Kenzo Nigo, directeur créatif, et Sylvain Blanc, PDG de la marque LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, ont bravé le froid pour honorer la mémoire de Takada devant la Galerie Vivienne, site de la première boutique de Kenzo à la fin des années 60 et de son premier défilé de mode en 1970.

Plus de WWD

Un duo de batteurs de cérémonie Taiko – un instrument que le créateur aimait et utilisé lors de nombreux spectacles et événements au cours de sa longue carrière – a ouvert la célébration, résonnant dans la rue hivernale, devant des intervenants dont Ariel Weil, maire de Paris Centre, et Inès de la Fressange s’est adressée à la foule des sympathisants.

Weil a décrit comment Takada était arrivé dans le quartier dans les années 60 en tant qu’immigré, mais avait contribué à bâtir la réputation de la ville et de la zone autour de son siège social – il a ensuite déménagé Place des Victoires juste au coin de la rue – comme une ruche. pour la mode alors que d’autres créatifs affluaient vers ce quartier alors pessimiste. “Il a écrit un chapitre de l’histoire de Paris, pas seulement dans le domaine de la mode”, a déclaré Weil. « Dans les années 60, Londres était le fleuron de la mode. Kenzo et ses contemporains ont à nouveau fait de Paris son épicentre.

“Il faisait partie des créateurs qui ont donné leurs lettres de noblesse au prêt-à-porter, mais il avait aussi une nouvelle façon de présenter les défilés qui a inspiré par la suite beaucoup d’autres créateurs, et il a fait défiler des personnes atypiques”, a déclaré de la Fressange, qui était mannequin pour Kenzo. « Les gens se battaient pour obtenir des billets et, pour la première fois, même des personnes extérieures au monde de la mode voulaient y assister. »

L’histoire continue

Mais surtout, elle se souvenait de lui comme d’un parfait gentleman. «Ceux qui le connaissaient bien se souviennent de lui non pas pour sa mode, mais pour ses qualités humaines… Il n’était pas seulement admiré, il était aimé», a-t-elle déclaré. “Le succès n’a pas changé l’attitude de Kenzo, il était modeste, réservé et il arborait toujours le sourire.”

«Nous avons été amis jusqu’au bout», a déclaré la créatrice Adeline André. Ses plus beaux souvenirs, dit-elle, étaient « sa joie de vivre : il était naturel, joyeux ».

Il n’y avait pas que la mode qui s’était réunie pour lui rendre hommage. Parmi la foule, l’acteur français Pierre Richard accompagnait son ancienne épouse mannequin Ceyla Lacerda. «J’ai appris à le connaître et il était adorable, il nous manque beaucoup», a déclaré Richard. “C’était important d’être ici aujourd’hui.”

Galerie de lancement : Paris se réunit pour rendre hommage à Kenzo Takada

Le meilleur de la Journée Mondiale