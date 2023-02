Paris Saint-Germain vs Toulouse – Rapport de match de football – 4 février 2023

Lionel Messi a poursuivi son impressionnante séquence de buts avec le vainqueur du PSG contre Toulouse. Photo par FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Lionel Messi a marqué en seconde période pour aider le Paris Saint-Germain à se remettre d’un départ lamentable et à étendre son avance en Ligue 1 à huit points provisoires avec une victoire 2-1 à domicile sur Toulouse samedi.

Messi a frappé le vainqueur après la pause avec son troisième but lors de ses cinq derniers matches de championnat pour mettre le PSG sur 54 points en 22 matchs.

Achraf Hakimi avait annulé l’ouverture du score de Branco van den Boomen en première mi-temps pour l’équipe de Christophe Galtier, qui n’avait remporté que deux de ses cinq derniers matches en Ligue 1.

Le résultat a laissé Toulouse à la 12e place avec 29 points.

Marseille est deuxième avec 46 points avant d’accueillir Nice dimanche avec Lens, troisième, qui se rendra au Stade Brestois.

Sans Neymar et Kylian Mbappé, tous deux blessés, Messi était flanqué d’Hugo Ekitike en attaque avec Vitinha juste derrière.

“Lionel était notre moteur, il a marqué et créé des occasions. Je demande à l’équipe qu’elle joue pour lui”, a déclaré Galtier.

“Ses coéquipiers doivent faire plus d’efforts défensivement pour lui donner plus de liberté pour créer du mouvement et des opportunités.”

Renato Sanches était au milieu de terrain suite à la suspension de Marco Verratti, mais l’international portugais a quitté le terrain en larmes après s’être blessé à la cuisse à la 12e minute.

Van den Boomen a ensuite ouvert le score à la 20e minute sur un coup franc finement tiré qui a laissé Gianlugi Donnarumma les deux pieds plantés dans le sol.

Marquinhos s’est accroché à un coup franc de Messi, seulement pour que sa déviation frappe le poteau 12 minutes avant la pause, mais Hakimi était plus précis cinq minutes plus tard avec une superbe tentative enroulée de l’extérieur de la surface.

Messi en a ensuite enroulé un autre dans le coin inférieur depuis l’extérieur de la surface à la 58e minute pour donner au PSG une longueur d’avance décisive, se rapprochant d’en ajouter un de plus dans les arrêts de jeu pour toucher le poteau.