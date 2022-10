Paris Saint-Germain vs. Nice – Rapport de match de football – 1er octobre 2022

Après une première saison décevante, Lionel Messi s’épanouit dans sa deuxième campagne au Paris Saint-Germain. Xavier Lainé/Getty Images

Lionel Messi a marqué un superbe coup franc et Kylian Mbappe a frappé un vainqueur tardif sur le banc alors que le Paris Saint-Germain battait Nice 2-1 au Parc des Princes samedi.

La frappe de Messi à la 28e minute était sa septième de la saison pour le PSG et l’a suivi en marquant quatre buts en deux matchs pour l’Argentine lors de la pause internationale qui vient de s’achever.

Mais Nice, l’ancien club de l’actuel entraîneur du PSG Christophe Galtier, a riposté peu après la mi-temps par l’intermédiaire de Gaetan Laborde.

Mbappe, cependant, aurait le dernier mot, passant de la réduction de Nordi Mukiele à sept minutes de la fin.

Cette victoire ramène le PSG en tête de la Ligue 1, devant Marseille, deuxième, de deux points.

Le PSG n’avait commencé le match avec Mbappe que parmi les remplaçants après ses exploits pour la France en UEFA Nations League et avant le choc de la Ligue des champions de mercredi à Benfica. Au lieu de cela, Galtier a donné un premier départ à la signature estivale de 20 ans Hugo Ekitike.

Il semblait que le PSG irait très bien sans Mbappe lorsque Messi a occupé le devant de la scène à la 28e minute. Kasper Schmeichel dans le but de Nice n’a pas bougé alors que Messi s’est levé et a trouvé le coin supérieur du but avec ce fameux pied gauche juste à l’extérieur de la surface de réparation.

Mais Nice avait d’autres idées et a profité d’une défense bâclée des hôtes pour égaliser à peine deux minutes après la mi-temps.

Le centre de Youcef Atal depuis la droite a été autorisé à rebondir jusqu’à Laborde au second poteau qui a eu le temps de dépasser Gianluigi Donnarumma à bout portant.

Sans surprise, Galtier s’est rapidement tourné vers Mbappe sur le banc pour aider à la recherche d’un vainqueur.

Nice a continué à tenir bon mais Mbappe finirait par faire la différence pour donner les trois points aux champions.