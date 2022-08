Paris Saint-Germain vs Montpellier – Rapport de match de football – 13 août 2022

Neymar a marqué trois buts en deux matchs pour débuter la nouvelle saison de Ligue 1. STÉPHANE DE SAKUTIN/AFP via Getty Images

Neymar a marqué deux fois alors que le Paris Saint-Germain a battu Montpellier 5-2 en Ligue 1 au Parc des Princes samedi.

Kylian Mbappe et le débutant Renato Sanches étaient également sur la cible du PSG, qui a été mis en route après un but contre son camp du défenseur de Montpellier Falaye Sacko alors que l’équipe locale a remporté deux victoires sur deux au début de la défense de son titre.

Mbappe a vu un penalty sauvé par un plongeon Jonas Omlin dans le but de Montpellier après un handball de Jordan Ferri au milieu de la première mi-temps, mais cela s’est avéré un sursis temporaire pour les visiteurs.

Sacko a tenté de dégager un centre de Mbappe mais n’a réussi qu’à diriger le ballon dans son propre filet, avant que sa nuit ne s’aggrave lorsqu’il a concédé un autre penalty après avoir manipulé le ballon dans la surface.

Neymar est intervenu pour le PSG et n’a commis aucune erreur avec le coup de pied pour donner aux Parisiens une avance de 2-0 à la mi-temps.

Il semblait que la partie était terminée lorsque Neymar a ajouté une seconde peu après la pause, rentrant chez lui avec un rebond alors qu’il réagissait le plus rapidement au ballon perdu.

Montpellier a retrouvé de l’espoir lorsque Khazri a retiré un but juste avant l’heure de jeu, mais lorsque Mbappe est finalement entré sur la feuille de match 10 minutes plus tard, c’était la fin du match.

Neymar s’est vu refuser son tour du chapeau lorsqu’il s’est vu refuser un effort pour hors-jeu, mais le PSG a prolongé son avantage grâce à Sanches lors de ses débuts après son transfert de Lille.

Enzo Tchato a ramené un autre but pour Montpellier avec pratiquement le dernier coup de pied du match, mais c’était une victoire confortable pour l’équipe locale.

Plus tôt, Monaco est revenu par derrière pour réclamer un point lors d’un match nul 1-1 à domicile avec le Stade Rennais, un match dans lequel ils ont été réduits à 10 hommes tôt et ont raté un penalty.

Youssouf Fofana a reçu un carton rouge dans les 15 minutes pour un timbre sur Martin Terrier de Rennes, mais Monaco a remporté un coup de pied en première mi-temps qui a été manqué par Axel Disasi alors que le gardien rennais Steve Mandanda a effectué l’arrêt.

Gaetan Laborde a ouvert le score pour Rennes en début de deuxième période, mais une erreur catastrophique du gardien remplaçant Dogan Alemdar, remplaçant de Mandanda à la mi-temps et qui a hésité sur le ballon pour permettre à Breel Embolo de le lui arracher et d’inscrire son premier but monégasque, vu les points partagés.