Manchester City a fait un grand pas en avant vers sa première finale de la Ligue des champions en tant que buts de Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez leur a valu une victoire de retour 2-1 au Paris Saint-Germain en demi-finale aller mercredi.

Le PSG est allé de l’avant grâce à un Marquinhos de la tête en première mi-temps, mais l’équipe de Mauricio Pochettino a perdu le contrôle après la pause avec De Bruyne et Mahrez trouvant le fond des filets en l’espace de huit minutes pour assurer la 18e victoire consécutive de City à l’extérieur toutes compétitions confondues.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Premier regard alors que Neymar rejoint Fortnite

Le finaliste du PSG de l’année dernière s’est ensuite retrouvé à 10 hommes en tant que milieu de terrain Idrissa Gueye a décroché un carton rouge à la 77e minute pour un défi imprudent sur Ilkay Gundogan.

« La seconde mi-temps a été bien meilleure; la manière dont le premier but est entré a été un peu chanceuse, mais nous avons joué un excellent football en seconde période, nous avons bien fait », a déclaré De Bruyne.

Mardi prochain, Man City devra montrer la même forme à l’extérieur qui lui a permis de battre Barcelone au Camp Nou et le Bayern Munich à l’Allianz Arena lors des tours précédents pour progresser.

« A la mi-temps, j’ai dit aux joueurs que nous devions être nous-mêmes. Nous devions être plus agressifs et nous ne les avons pas laissés respirer après la pause », a déclaré le directeur municipal Pep Guardiola.

Guardiola a ajouté: « Je leur ai dit » Je vous comprends les gars, j’étais moi-même un joueur. Si vous perdez, vous perdez mais vous devez essayer de jouer notre jeu. Quelle est notre identité en tant qu’équipe sans ballon et avec le ballon « ? «

Bernardo Silva a expliqué à ESPN: « [Guardiola told City at the break] que nous devons avoir plus de balle, que nous devons profiter davantage, que nous devons essayer de les presser davantage.

« Nous savons que lorsque vous jouez contre une grande équipe comme le PSG, vous n’allez pas avoir le ballon pendant les 90 minutes. Vous savez que vous allez avoir des périodes où vous allez être meilleur qu’eux et d’autres dans lesquels vous n’allez pas être aussi bon.

« Nous sommes très heureux d’avoir matérialisé ces moments où nous avions été au sommet en marquant deux buts. Il reste maintenant 90 minutes à jouer et il reste un chemin très difficile à parcourir. »

jouer 1:34 Craig Burley félicite Manchester City pour sa brillante performance en deuxième période contre le PSG.

Pochettino a convenu que les visiteurs étaient la meilleure équipe après l’intervalle.

« La clé était que nous n’avons pas montré la même énergie avec le ballon qu’en première mi-temps », a déclaré Pochettino après le match.

« Mais nous sommes convaincus que nous pouvons renverser la vapeur et aborder le match retour de la même manière. La première mi-temps a montré que nous avions raison dans notre approche du match.

« Nous devons juste garder la même intensité avec le ballon. C’est ce que nous devons améliorer. »

Marquinhos a déclaré que le PSG avait besoin de plus de sang-froid.

« Parfois, il faut être stratégique et intelligent. Nous avons concédé deux buts vraiment stupides. Ce sont des détails qui compteront », a-t-il déclaré.

« Nous devons avant tout avoir de la personnalité. Nous devons avoir la mentalité pour gagner, faire tout ce qu’il faut pour passer. Nous sommes très proches, ce n’est pas le moment d’avoir des doutes. »

City a dominé la possession précoce, mais le PSG était l’équipe la plus dangereuse avec Neymar testant le gardien de but de City Ederson à deux reprises.

Marquinhos, de retour dans l’équipe après une blessure subie lors du match aller en quart de finale contre le Bayern Munich, a placé les hôtes en tête lorsqu’il rentrait chez lui. Angel Di Mariacoin fouetté à la 15e minute.

City, trop prudent de peur d’être puni sur la pause, a de nouveau été exposé sur un coup de pied arrêté lorsque Leandro Paredes a dirigé le coin de Neymar juste à côté.

L’équipe City de Guardiola manquait de sang-froid habituel, avec Joao Cancelo ramasser un carton jaune pour un défi sur Kylian Mbappe.

La première vraie chance de City est survenue à la 42e minute lorsque Phil Foden, joué sur le terrain par Silva, tiré trop près du gardien du PSG Keylor Navas.

Les visiteurs étaient plus offensifs en seconde période, et ils ont égalisé après 64 minutes lorsque De Bruyne – d’un corner par Oleksandr Zinchenko, qui venait de remplacer Cancelo – a envoyé un centre et Navas n’a pas réagi en se recroquevillant dans le coin le plus éloigné du filet.

Navas a de nouveau été battu sept minutes plus tard lorsque le coup franc de Mahrez a traversé un mur du PSG inadéquat.

Le limogeage de Gueye pour un tacle sauvage sur Gundogan a facilité la tâche de City et ils prendront un gros avantage lors du match retour à Manchester.