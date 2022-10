Paris Saint-Germain vs Maccabi Haïfa – Rapport de match de football – 25 octobre 2022

Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar du Paris Saint-Germain étaient tous sur la feuille de match contre le Maccabi Haïfa pour la deuxième fois cette saison alors que les champions de France ont enregistré une victoire catégorique 7-2 au Parc des Princes mardi pour s’assurer une place dans les Champions. Ligue 16 derniers.

Le trio d’attaquants vedettes a chacun trouvé le filet pour mettre les hôtes 3-0 en seulement 35 minutes. Messi a ensuite produit une autre finition somptueuse juste avant l’intervalle pour compléter une démonstration offensive accrocheuse en première mi-temps.

Il y a eu peu de répit en seconde période, avec Mbappe pour sa deuxième place avant qu’un but contre son camp de Sean Goldberg du Maccabi et un septième but du remplaçant Carlos Soler ne complètent la déroute.

Messi, Mbappe et Neymar ont également tous marqué lors du match retour en Israël le mois dernier lorsque le PSG a gagné 3-1. Avant le but contre son camp de Goldberg mardi, les 19 derniers buts du PSG en Ligue des champions avaient été marqués par un membre du “MNM” datant de la saison dernière.

De l’autre côté, il y a eu quelques brefs signes de fragilité défensive, le défenseur du Maccabi Haïfa Abdoulaye Seck par deux fois capable de trouver le chemin des filets avec des têtes sur coups de pied arrêtés de part et d’autre de la mi-temps pour porter le score à 3-1 puis 4-2. .

La victoire, cependant, n’a jamais fait de doute, laissant le PSG décrocher sa place dans la phase à élimination directe de la Ligue des champions avec un match à perdre.

L’équipe de Christophe Galtier est à égalité de 11 points avec Benfica, également qualifié, mais dispose désormais d’un avantage confortable sur la différence de buts. Le PSG se rendra à la Juventus lors du dernier tour des matches de groupe la semaine prochaine, tandis que Benfica se rendra au Maccabi Haïfa.