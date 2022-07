Paris Saint-Germain vs Gamba Osaka – Rapport de match de football – 25 juillet 2022

Une accolade de Neymar et les buts de Lionel Messi et Kylian Mbappe ont aidé le Paris Saint-Germain à clôturer sa tournée de pré-saison au Japon avec une déroute 6-2 de Gamba Osaka.

Les deux buts de Neymar, dont l’un sur penalty, sont survenus après que l’attaquant brésilien ait déclaré vouloir rester au PSG, mais a admis qu’il ne savait pas ce que le club avait prévu pour lui.

Pablo Sarabia a ajouté un autre effort tandis que l’arrière gauche Nuno Mendes a également marqué, mais Gamba Osaka a réduit le déficit avec des buts de Keisuke Kurokawa et Hiroto Yamami.

Le PSG a ouvert le score à la 28e minute lorsque Messi a fait irruption dans la surface et a fait arrêter un tir, avant que Sarabia ne ramène le rebond à la maison pour son deuxième but en autant de matches de pré-saison.

Deux minutes plus tard, Neymar est tombé dans la surface après un défi de Genta Miura et s’est froidement converti sur place, mettant encore plus de distance entre le PSG et les hôtes.

Mais Gamba Osaka s’est traîné dans le match lorsque Kurokawa a marqué à la 34e minute après un arrêt à bout portant du gardien du PSG. Gianluigi Donnarumma.

Cependant, les champions de France ont rapidement restauré leur avantage, Mendes s’élançant pour terminer avec sa botte gauche et Messi combinant avec Neymar avant que l’international argentin ne marque le quatrième but du PSG.

Messi a joué une passe parfaite à Neymar pour le deuxième effort de l’attaquant brésilien à la 60e minute, tandis que le penalty de Mbappe à la 86e minute a assuré une victoire relativement régulière à l’équipe de Christophe Galtier malgré l’effort de Yamami à la 70e minute.

Le PSG affrontera ensuite Nantes lors du Trophée des Champions, disputé entre les vainqueurs de la Ligue 1 et de la Coupe de France, dimanche.