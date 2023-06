Paris Saint-Germain vs. Clermont Foot – Rapport de match de football – 3 juin 2023

Le dernier match de Lionel Messi pour le Paris Saint-Germain s’est terminé par une défaite choc à domicile 3-2 contre Clermont Foot au milieu des huées dirigées dans sa direction par certains supporters locaux au Parc des Princes.

Le PSG a confirmé avant le coup d’envoi que Messi ne prolongerait pas son séjour de deux saisons au club au-delà de cette campagne, en faisant ses adieux aux supporters.

Le club parisien a remporté le titre de Ligue 11 le week-end dernier, mais la saison a été décevante après un huitième de finale aller en Ligue des champions pour une deuxième saison consécutive et les supporters du club ont fait part de leur mécontentement ces dernières semaines.

Sergio Ramos a ouvert le score lors de ce qui était également son dernier match pour le PSG lorsqu’il a dirigé un centre profond de Vitinha, avant que Kylian Mbappe ne marque le 2-0 sur penalty pour son 29e but de la saison qui l’a aidé à sécuriser le Golden Boot. .

Lionel Messi a enduré un dernier match frustrant pour le Paris Saint-Germain. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Clermont, qui avait un but de Grejohn Kyei refusé pour le handball alors que le score était de 0-0, a riposté par Johan Gastien, mais le malheureux Kyei a ensuite mis un penalty à côté.

Clermont a égalisé sur le coup de la mi-temps lorsque le ballon a gentiment rebondi sur Mehdi Zeffane et qu’il a tapé à la maison.

Messi a eu une chance en or de remettre le PSG devant après avoir battu Mbappe, mais le vainqueur de la Coupe du monde a tiré haut au-dessus de la barre lors d’un face-à-face avec le gardien de but. Le raté a été suivi de huées et de sifflets audibles des supporters du club.

Kyei a ensuite finalement marqué son but avec une finition à bout portant juste après l’heure de jeu pour donner la victoire à Clermont.

Ce fut une soirée émouvante à Paris où les joueurs des deux équipes ont rendu hommage au gardien du PSG Sergio Rico, qui reste en soins intensifs suite à un accident d’équitation en Espagne le week-end dernier.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.