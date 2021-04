Le Paris Saint-Germain a atteint les demi-finales de la Ligue des champions aux buts à l’extérieur malgré une défaite 1-0 au match retour contre le Bayern Munich au Parc des Princes mardi

Le match nul, qui a terminé 3-3 au total, était une revanche de la finale de la saison dernière que le Bayern a remportée 1-0 au Portugal l’été dernier.

Le Bayern, qui était sans attaquant blessé Robert Lewandowski pour les deux jambes, a eu le meilleur du jeu dans les 40 premières minutes, mais le PSG a créé les meilleures chances, avec Neymar frappant deux fois la barre après avoir battu Manuel Neuer.

Cependant, les Allemands ont pris les devants de manière décousue quand Eric Maxim Choupo-Moting a sauté le premier pour rentrer à la maison après que Keylor Navas ait été contraint de réaliser un arrêt difficile qu’il a dévié en l’air dans la surface de six mètres.

Ce but signifiait que Choupo-Moting a marqué lors de ses trois dernières apparitions en Ligue des champions pour le Bayern, dont une à chaque match contre le PSG avec lequel il a joué de 2018-2020.

Neymar s’est encore rapproché à la 54e minute quand Angel Di Maria a fait rouler le ballon sur une bouche de but béante après un beau jeu de jambes sur la droite. Mais le PSG n ° 10 n’a pas pu y toucher malgré un tronçon désespéré.

Le PSG pensait avoir mis fin à l’égalité à la 79e minute après que le héros du match aller Kylian Mbappe ait marqué avec insistance lors d’une échappée, mais l’international français a été à juste titre signalé pour hors-jeu après la fin du match.

Le Bayern a poussé pour un but vainqueur et a inondé la moitié du PSG d’attaques, mais l’équipe locale a tenu bon et jouera désormais le vainqueur entre Manchester City et le Borussia Dortmund en demi-finale.