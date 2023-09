Paris Saint-Germain 4-0 Marseille (24 septembre 2023) Analyse du match

Randal Kolo Muani et Goncalo Ramos ont marqué leurs premiers buts pour le Paris Saint-Germain alors que les champions de France ont écrasé leurs rivaux acharnés Marseille 4-0 en Ligue 1 dimanche.

Kolo Muani et Ramos, avec un doublé, ont ajouté au premier match d’Achraf Hakimi pour hisser le PSG à la troisième place du classement avec 11 points en six matchs, deux derrière le leader surprise, le Stade Brestois.

Ce n’était cependant pas la soirée parfaite pour les hôtes au Parc des Princes, puisque Kylian Mbappe a boité hors du terrain en raison d’une possible blessure à la cheville en première mi-temps.

« C’était un match parfait. Nous sommes sur le point d’obtenir ce que nous voulons, des joueurs toujours connectés, défendant et attaquant ensemble », a déclaré l’entraîneur Luis Enrique en conférence de presse.

Marseille, qui a connu une semaine difficile en dehors du terrain au milieu d’une querelle avec ses supporters, est septième avec neuf points.

Le club provençal s’est séparé de l’entraîneur Marcelino et s’en est pris aux représentants de ses supporters au cours de la semaine après qu’ils auraient menacé la direction du club et fait pression sur eux pour qu’ils démissionnent.

Le président Pablo Longoria a promis de rester, affirmant qu’il avait reçu un « soutien inconditionnel » du propriétaire du club, Frank McCourt.

Avec l’entraîneur par intérim Jacques Abardonado sur le banc – ou, plus précisément, gesticulant et criant depuis la ligne de touche – Marseille n’a pas pu répondre au « Tiki Taka » du PSG, la stratégie ultra possessive de l’entraîneur Luis Enrique a cherché à imposer à une équipe. qui ont longtemps eu du mal à trouver un style de jeu.

Kylian Mbappe quitte le terrain pour le PSG après s’être blessé contre Marseille.

Le PSG a été récompensé après huit minutes lorsque Hakimi a tiré un coup franc dans la lucarne après que Mbappe ait été victime d’une faute au bord de la surface.

L’attaquant français a été remplacé par Marcelo Ramos à la 32e minute en raison d’une blessure potentielle à la cheville.

« Nous avons essayé de l’attacher à nouveau, mais cela faisait toujours mal, alors nous avons décidé de ne rien risquer. Je ne pense pas que ce soit grave, il devrait revenir bientôt », a déclaré Luis Enrique.

Bradley Barcola a tourmenté la défense marseillaise sur le flanc gauche, menaçant à plusieurs reprises avec ses dribbles soyeux.

Les visiteurs se sont toutefois rapprochés à la 23e minute lorsque la tête de Vitinha a rasé la barre transversale.

Mais le PSG s’est montré bien plus clinique.

A la 40e minute, la frappe brutale de Hakimi s’écrase sur le poteau et est déviée par le dos du gardien Pau Lopez dans la trajectoire de Kolo Muani, qui n’a plus qu’à marquer son premier but avec le PSG.

Vitinha et Azzedine Ounahi ont été remplacés à la mi-temps par Ilian Ndiaye et Amine Harit, respectivement, mais c’est le PSG qui a pris le départ le plus rapide alors que Ramos rentrait chez lui après un centre d’Ousmane Dembélé à la 47e minute.

La soirée s’est terminée avec des supporters du PSG au kop de Boulogne célébrant avec des chants anti-gay et une grande partie de la foule applaudissant.

Les chants se sont brièvement arrêtés lorsque Ramos a marqué le quatrième but après avoir été mis en place par Kolo Muani à la fin d’une contre-attaque pointue.