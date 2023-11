Paris rouvre la ludique fontaine Stravinsky, de nouveau en mouvement après un important lifting

La fontaine Stravinsky, un ensemble de sculptures hydrauliques situé à côté du Centre Pompidou au centre de Paris, coule à nouveau après d’importants travaux visant à restaurer ses couleurs et son mouvement d’origine.

Une collaboration entre artiste français Niki de Saint Phalle et son partenaire suisse Jean Tinguelyla fontaine fantastique occupe la place Igor Stravinsky depuis mars 1983.

Les 16 sculptures, chacune inspirée d’un élément du compositeur russeLes œuvres de , ont été conçues pour être en mouvement constant, tournant et projetant des jets d’eau.

Mais à mesure que les mécanismes qui les faisaient fonctionner se sont altérés, ils sont restés immobiles pendant plusieurs années et leur bassin est resté à sec.

UN projet de restauration a été proposé pour la première fois en 2018 et a finalement débuté au printemps 2022, avec le retrait des sculptures pour des travaux de conservation spécialisés, le réaménagement du bassin et la révision de son réseau de canalisations et de câbles électriques.

Après près de deux ans de rénovations et quatre décennies après son inauguration, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a rallumé mardi la fontaine.

⛲️ 🤩 40 ans après son installation, la fontaine Stravinsky retrouve toute sa splendeur, après une restauration complète du bassin, du système hydraulique et des œuvres de Jean Tinguely et Niki de Saint-Phalle ! pic.twitter.com/J11Bzl8CBk – Mairie de Paris Centre (@MParisCentre) 7 novembre 2023



‘Un cirque’

“Je voulais des sculptures comme des artistes de rue, un peu comme un cirque”, a déclaré Tinguely à un intervieweur l’année de l’ouverture de la fontaine Stravinsky.

Lui et Saint Phalle avaient été chargés deux ans plus tôt par Jacques Chirac, alors maire de Paris, de créer une fontaine à côté du Centre Pompidou récemment achevé. La nouvelle œuvre d’art était censée compléter les canalisations lumineuses et les lignes industrielles du musée – ce que Tinguely appelait « cette superbe monstruosité ».

“La seule façon d’y parvenir était d’aller dans le sens inverse”, a-t-il déclaré. “Penser en termes de psychologie, de vitesse, de mouvement, de charme, de jeux, de plaisanteries.”

Niki de Saint Phalle debout près de la fontaine Stravinsky lors de son inauguration le 16 mars 1983. © DSK / GEORGES BENDRIHEM / AFP

Les deux artistes ont imaginé un ensemble fantaisiste de sculptures : sept conçues par Tinguely, toutes en métal noir, allant d’une grosse clé de sol à des engins abstraits qui semblent sortir d’une casse géante.

Six autres portent les couleurs vives, les courbes généreuses et le sens de l’humour de Saint Phalle – comme La sirènequi s’allonge sur le côté tout en tirant deux jets depuis ses seins aux motifs brillants.

Les trois dernières pièces comportent des pièces réalisées par les deux artistes, dont la Mort, un crâne de style mexicain réalisé par Saint Phalle au sommet de l’un des mécanismes arachnéens de Tinguely.

La Mort, l’une des 16 sculptures qui composent la Fontaine Stravinsky, conçue par Niki de Saint Phalle et Jean Tiguely. © Clément Dorval / Ville de Paris

Tinguely, qui affirmait avoir passé un an à étudier le mouvement de la lumière et du vent sur la place avant de décider comment placer les sculptures, estimait que la fontaine brillait différemment selon l’heure de la journée.

“La nuit, toute la lumière est attirée vers les éléments colorés – c’est la fontaine de Niki et mes machines disparaissent, deviennent des fantômes”, a-t-il déclaré. beaux Arts revue en 1983.

La fontaine Stravinsky la nuit, avec les sculptures colorées de Niki de Saint Phalle illuminées. © Dimitar DILKOFF / AFP

Mais de jour, dit Tinguely, “le noir est plus évident, surtout par mauvais temps, et c’est alors qu’on voit plus clairement les détails des mécanismes”.

A l’occasion de cette réouverture, l’Ircam, centre français de recherche musicale, dont les bureaux donnent sur la place Stravinsky, a commandé deux pièces sonores à écouter en admirant la fontaine : un hommage musical électronique à Tinguely et à Saint Phalle et une « promenade sonore » qui raconte l’histoire de sept sculptures.

La fontaine Stravinsky photographiée le jour de sa réouverture, le 7 novembre 2023. © Clément Dorval / Ville de Paris

