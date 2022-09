NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les lumières de la tour Eiffel seront bientôt éteintes plus d’une heure plus tôt dans la nuit pour économiser l’électricité, a annoncé mardi le maire de Paris, alors que la guerre de la Russie en Ukraine aggrave la crise énergétique en Europe.

La maire Anne Hidalgo a déclaré que la tour emblématique n’est que l’un des monuments et bâtiments municipaux de la ville qui seront plongés dans l’obscurité plus tôt dans la soirée alors que la capitale française – comme le reste de la France et de l’Europe – fait face à des risques de pannes d’électricité, de rationnement et de pannes d’électricité lorsque la demande d’énergie augmente cet hiver.

La Russie a réduit l’approvisionnement en gaz naturel de plusieurs pays européens alors qu’ils soutiennent l’Ukraine, faisant grimper les prix du gaz et de l’électricité. Cela a alimenté l’inflation et fait craindre une diminution des approvisionnements à l’approche de la saison de chauffage, obligeant les pays à adopter des mesures de conservation et à soulager les consommateurs et les entreprises. Alors que certaines entreprises européennes ont réduit ou arrêté leur production face à la flambée des prix de l’énergie, l’Union européenne cherche à faire adopter des propositions pour atténuer la crise.

LA FRANCE REND HOMMAGE AUX VICTIMES DE L’HOLOCAUSTE DE MASS PARIS ROUNDUP

Les lumières ornementales illuminent généralement la tour Eiffel jusqu’à 1h du matin, avec des lumières blanches éblouissantes toutes les heures. Il s’éteindra désormais après 23 h 45. D’autres monuments exploités par la Ville, comme la tour Saint-Jacques et l’hôtel de ville, seront éteints à 22 h.

L’INFLATION EN ALLEMAGNE ATTEINT UNE CROISSANCE ÉLEVÉE DE PRÈS DE 50 ANS DANS UN MILIEU DE CRISE ÉNERGÉTIQUE

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du plan « sobriété énergétique » du maire, qui entrera en vigueur le 23 septembre.

Hidalgo a déclaré que le plan vise à réduire la consommation d’énergie de la ville de 10% dans le but d’atténuer le coup de la hausse des coûts d’environ 10 millions d’euros.

Réduire les lumières de la tour Eiffel signifierait une réduction de 4 % de sa consommation électrique.

“C’est une étape symbolique, mais importante”, a déclaré Hidalgo, balayant les critiques selon lesquelles les autorités parisiennes pourraient faire plus pour réduire la consommation d’énergie de 10%.

Pour des raisons de sécurité, les lampadaires resteront allumés dans Paris et les ponts ornés sur la Seine resteront également illuminés la nuit, a déclaré Hidalgo aux journalistes.

Pour s’aligner sur le plan d’économies de la France, elle a déclaré qu’elle presserait le gouvernement d’ajuster l’éclairage des monuments nationaux à Paris, tels que le Panthéon en forme de dôme et l’Arc de Triomphe, le célèbre arc napoléonien qui domine l’avenue des Champs-Élysées.

La mairie de Paris vise également à économiser l’énergie en reculant d’un mois entier les mises en chauffage des bâtiments publics, de mi-octobre à mi-novembre. Ils prévoient également d’abaisser la température dans les bâtiments publics de 1 degré, de 19 à 18 degrés Celsius (66 à 64 degrés Fahrenheit) pendant les heures de bureau, et à 16 C après les heures et le week-end.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press a contribué à ce rapport.